Xuất khẩu đến ngày 15/10/2026 đạt 463,7 tỷ USD

Đến ngày 15/10/2026, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 463,7 tỷ USD. Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để xuất khẩu hướng tới mục tiêu tăng trưởng 15-16%, tương ứng khoảng 546-550 tỷ USD trong cả năm.

Kinh tế các địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Trước những biến động của thị trường lao động, việc giúp doanh nghiệp tìm được nhân lực phù hợp, người lao động tiếp cận đúng cơ hội việc làm đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác kết nối cung - cầu. Tại TP. Hồ Chí Minh, ứng dụng công nghệ số được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này.

Ứng dụng công nghệ số đang được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Sứ mệnh từ trái tim

Có những sự hy sinh không nằm trong những điều lớn lao, mà đơn giản chỉ là những lần trở mình, những nụ cười gửi đến người bệnh trong những giây phút khó khăn. Với người điều dưỡng, chăm sóc người bệnh không chỉ là trách nhiệm, mà còn là hành trình của lòng kiên nhẫn, sự thấu cảm và tình thương.

Chăm sóc người bệnh không chỉ là trách nhiệm mà còn là hành trình của sự thấu cảm và tình thương

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 26/10/2026.