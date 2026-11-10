Người Nepal mừng lễ Kukur Tihar tôn vinh loài chó

Theo truyền thống, trong ngày lễ Kukur Tihar, những chú chó được đeo những vòng hoa cúc vạn thọ màu cam, tượng trưng cho năng lượng và sự thuần khiết của Mặt trời. Chúng cũng nhận một chấm đỏ trên trán gọi là "tika", mang ý nghĩa chúc phúc.

Đông đảo người dân tới tham dự lễ hội Kukur Tihar thuộc chuỗi hoạt động của Lễ hội Ánh sáng và Hoa Tihar

Đặc biệt, những chú chó nghiệp vụ của cảnh sát và quân đội cũng được vinh danh trong sự kiện này nhằm vinh danh sự tận tâm và lòng dũng cảm của chúng.

Theo bà Radha Gurung - Quản lý chương trình thuộc tổ chức Animal, chó có thể đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các thảm họa thiên nhiên, có thể lấy ví dụ đã được chứng minh là trận lũ lụt gần đây tại Rasuwa. Một chú chó thuộc lực lượng Cảnh sát Vũ trang của Nepal vừa được vinh danh vì đã giúp lực lượng cứu hộ tìm thấy 20 thi thể.

Những chú chó tham gia được nhận những chiếc vòng hoa cam cùng chấm đỏ "tika" mang ý nghĩa chúc phúc

Lễ hội Tihar là một trong những lễ hội lớn và rực rỡ nhất tại Nepal, được tổ chức vào tháng 10 hoặc 11 hàng năm, và kéo dài trong 5 ngày.