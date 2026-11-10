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Thế giới

Người Nepal mừng lễ Kukur Tihar tôn vinh loài chó

ANH THƯ, THANH MAI, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Đường phố khắp Nepal đang rộn ràng không khí lễ hội Kukur Tihar, ngày thứ hai trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Ánh sáng và Hoa Tihar. Đây là dịp để người dân tôn vinh loài chó, ghi nhận lòng trung thành và sự gắn kết của chúng đối với con người.

Theo truyền thống, trong ngày lễ Kukur Tihar, những chú chó được đeo những vòng hoa cúc vạn thọ màu cam, tượng trưng cho năng lượng và sự thuần khiết của Mặt trời. Chúng cũng nhận một chấm đỏ trên trán gọi là "tika", mang ý nghĩa chúc phúc.

Người Nepal mừng lễ Kukur Tihar tôn vinh loài chó - Ảnh 1.

Đông đảo người dân tới tham dự lễ hội Kukur Tihar thuộc chuỗi hoạt động của Lễ hội Ánh sáng và Hoa Tihar

Đặc biệt, những chú chó nghiệp vụ của cảnh sát và quân đội cũng được vinh danh trong sự kiện này nhằm vinh danh sự tận tâm và lòng dũng cảm của chúng.

Theo bà Radha Gurung - Quản lý chương trình thuộc tổ chức Animal, chó có thể đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các thảm họa thiên nhiên, có thể lấy ví dụ đã được chứng minh là  trận lũ lụt gần đây tại Rasuwa. Một chú chó thuộc lực lượng Cảnh sát Vũ trang của Nepal vừa được vinh danh vì đã giúp lực lượng cứu hộ tìm thấy 20 thi thể.

Người Nepal mừng lễ Kukur Tihar tôn vinh loài chó - Ảnh 2.
Người Nepal mừng lễ Kukur Tihar tôn vinh loài chó - Ảnh 3.

Những chú chó tham gia được nhận những chiếc vòng hoa cam cùng chấm đỏ "tika" mang ý nghĩa chúc phúc

Lễ hội Tihar là một trong những lễ hội lớn và rực rỡ nhất tại Nepal, được tổ chức vào tháng 10 hoặc 11 hàng năm, và kéo dài trong 5 ngày.

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