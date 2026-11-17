Vào mỗi dịp cuối tuần, người dân ấp An Thọ, xã Dầu Tiếng lại cùng nhau vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh và chăm sóc các tuyến đường hoa. Hoạt động được Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận ấp duy trì thường xuyên, không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn môi trường sống.

Người dân chung tay vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp

Từ những việc làm cụ thể tại khu dân cư, tinh thần chung tay xây dựng quê hương tiếp tục được lan tỏa thông qua công trình Đường cờ Tổ quốc. Với hơn 100 trụ cờ được lắp đặt dọc 2 tuyến đường, tổng chiều dài hơn 2 km, công trình góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan, đồng thời lan tỏa nét đẹp văn hóa và tinh thần gắn kết trong cộng đồng.

Các hoạt động chăm sóc cây xanh được duy trì thường xuyên tại khu dân cư

Tại xã Thanh An, các hoạt động bảo vệ môi trường cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân. Từ vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phân loại rác tại nguồn đến chăm sóc cây xanh, trồng hoa và thu gom rác thải dọc các tuyến đường chính, mỗi người đều góp một phần công sức để xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Điểm đáng chú ý là các hoạt động không chỉ dừng lại ở những đợt vận động tập trung mà từng bước trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống cộng đồng. Qua đó, người dân ngày càng chủ động hơn trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan và cùng địa phương xây dựng môi trường nông thôn văn minh.

Công trình Đường cờ Tổ quốc tạo điểm nhấn cảnh quan tại địa phương

Từ ấp An Thọ đến xã Thanh An, những công trình và hoạt động thiết thực cho thấy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng quê hương. Khi ý thức bảo vệ môi trường được duy trì bằng sự tự giác và trách nhiệm cộng đồng, những tuyến đường xanh, sạch, đẹp sẽ dần trở thành nét đẹp thường ngày, góp phần hình thành những miền quê đáng sống.

Tinh thần tự giác và trách nhiệm cộng đồng góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở nông thôn



