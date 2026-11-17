Tại phường Thủ Đức, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh cùng Tổ đại biểu số 9 HĐND Thành phố khóa XI đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Thủ Đức, kết nối trực tuyến với cử tri các phường Đông Hòa và Linh Xuân.

Tổ đại biểu số 9 HĐND TP. Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Tại hội nghị, cử tri phường Thủ Đức phản ánh quá trình thi công đường Vành đai 2 làm hư hỏng một số đoạn bờ bao, khiến nước tràn vào khu dân cư, gây ngập nghiêm trọng tại khu phố 32 và các khu vực lân cận. Đáng chú ý, trong đợt ngập tối 30/9/2026, một số khu vực trên đường số 11 bị ngập sâu hơn 1 mét, gây thiệt hại tài sản của người dân.

Cử tri phường Thủ Đức phản ánh những bất cập về hạ tầng và tình trạng ngập nước

Cử tri kiến nghị chủ đầu tư khẩn trương khắc phục các đoạn bờ bao hư hỏng, có phương án bảo vệ khu dân cư trong quá trình thi công. Đồng thời, đề nghị đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, bổ sung đèn tín hiệu giao thông tại đường số 2 và sửa chữa mặt đường số 4 bị dộp, bong tróc.

Tại phường Linh Xuân, cử tri quan tâm đến chính sách tiền lương và phúc lợi cho người lao động. Các ý kiến đề nghị có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp cải thiện thu nhập, phúc lợi; xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với chi phí sinh hoạt và giá thuê nhà trọ. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất và bảo đảm an toàn giao thông tại ngã tư Linh Xuân, đoạn giao với đường số 8.

Các ý kiến tập trung vào công tác khắc phục ngập và bảo đảm an toàn khu dân cư

Đối với phường Đông Hòa, cử tri kiến nghị đẩy nhanh công tác bồi thường, tái định cư; sớm chi trả tiền bồi thường và bố trí nền tái định cư cho các hộ dân đã bàn giao đất. Cử tri cũng đề nghị cải thiện hạ tầng giao thông tại khu vực các khu công nghiệp Nam – Bắc, nhằm bảo đảm an toàn đi lại.

Trao đổi tại hội nghị, ông Võ Văn Minh đã giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các phường quan tâm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu số 9 có trách nhiệm tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đại biểu HĐND Thành phố trao đổi, ghi nhận các ý kiến và kiến nghị của cử tri

Những ý kiến tại hội nghị tập trung vào các vấn đề thiết thực trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân, qua đó góp phần giúp cơ quan chức năng nắm bắt thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn tại địa phương.