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Công nghệ

Nghiên cứu của IDC và Intel: Agentic A.I. phát triển nhanh, đặt ra yêu cầu mới về hạ tầng doanh nghiệp

MC ZI
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(HTV) - Nghiên cứu do IDC phối hợp cùng Intel thực hiện cho thấy Agentic A.I. đang phát triển nhanh, đặt ra yêu cầu mới đối với hạ tầng công nghệ thông tin doanh nghiệp. Theo khảo sát toàn cầu, 89% lãnh đạo CNTT xem Agentic A.I. là ưu tiên trong 12-24 tháng tới, nhưng chỉ 56% tổ chức được cấp đủ ngân sách đầu tư.

Agentic A.I. đặt ra thách thức mới về hạ tầng

Khác với A.I. truyền thống chủ yếu tiếp nhận câu lệnh và phản hồi, Agentic A.I. có khả năng thực hiện chuỗi tác vụ nhiều bước như truy xuất dữ liệu, kết nối ứng dụng, thực thi mã và áp dụng chính sách bảo mật. Điều này đòi hỏi hệ thống phải đáp ứng đồng bộ về năng lực xử lý, thông lượng mạng và phân bổ tài nguyên.

Nghiên cứu của IDC và Intel: Agentic AI phát triển nhanh, đặt ra yêu cầu mới về hạ tầng doanh nghiệp - Ảnh 1.
Nghiên cứu của IDC và Intel: Agentic AI phát triển nhanh, đặt ra yêu cầu mới về hạ tầng doanh nghiệp - Ảnh 2.

Hạ tầng công nghệ linh hoạt và khả năng xử lý mạnh mẽ là chìa khóa để doanh nghiệp vận hành hiệu quả Agentic A.I.

Theo nghiên cứu, doanh nghiệp cần chú trọng triển khai hạ tầng linh hoạt, đa dạng năng lực tính toán và tối ưu tài nguyên theo từng tác vụ.

Hạ tầng lai trở thành hướng tiếp cận quan trọng

Khảo sát ghi nhận 55% tổ chức duy trì mô hình kết hợp giữa hạ tầng CNTT nội bộ và đám mây công cộng; 38% chủ yếu hoặc hoàn toàn ưu tiên hệ thống nội bộ. Trong khi đó, 45% xác định hiện đại hóa hoặc hợp nhất hạ tầng trung tâm dữ liệu là ưu tiên hàng đầu trong năm 2026.

Biểu đồ khảo sát của IDC cho thấy 55% tổ chức hiện đang vận hành theo mô hình CNTT lai (hybrid IT model), cân bằng giữa hệ thống đám mây công cộng và hệ thống nội bộ - Ảnh 3. A.I.

Khảo sát cho thấy 55% tổ chức ưu tiên duy trì mô hình hạ tầng lai (hybrid IT) để đáp ứng các yêu cầu về vận hành và bảo mật

Việc đưa A.I. đến gần nguồn dữ liệu giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về độ trễ, chi phí, an ninh và tuân thủ pháp lý. Nghiên cứu cũng cho thấy hiệu quả vận hành Agentic A.I. cần sự phối hợp giữa CPU, GPU và các bộ tăng tốc chuyên dụng.

Tối ưu hạ tầng để đưa A.I. vào thực tế

Intel cho biết bộ xử lý Xeon tiếp tục đảm nhiệm vai trò xử lý ứng dụng, dữ liệu và điều phối tác vụ, phối hợp cùng GPU và các bộ tăng tốc chuyên dụng. Doanh nghiệp cũng có thể tận dụng hạ tầng x86 hiện có, kết hợp các nền tảng phần mềm nguồn mở như PyTorch, vLLM và OpenVINO để tăng tính linh hoạt.

Hướng dẫn thiết yếu để thành công với các giải pháp A.I. tự chủ) của IDC, liệt kê 4 lời kêu gọi hành động dành cho các nhà lãnh đạo CNTT - Ảnh 4.

Những khuyến nghị thiết yếu dành cho các nhà lãnh đạo CNTT để triển khai thành công giải pháp Agentic A.I.

Nghiên cứu nhấn mạnh, giai đoạn tiếp theo của A.I. doanh nghiệp là đưa công nghệ vào vận hành thực tế trên dữ liệu và quy trình làm việc. Việc tối ưu hạ tầng hiện có, đồng thời bổ sung năng lực tính toán phù hợp, sẽ góp phần giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng của Agentic A.I.

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