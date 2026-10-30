Agentic A.I. đặt ra thách thức mới về hạ tầng

Khác với A.I. truyền thống chủ yếu tiếp nhận câu lệnh và phản hồi, Agentic A.I. có khả năng thực hiện chuỗi tác vụ nhiều bước như truy xuất dữ liệu, kết nối ứng dụng, thực thi mã và áp dụng chính sách bảo mật. Điều này đòi hỏi hệ thống phải đáp ứng đồng bộ về năng lực xử lý, thông lượng mạng và phân bổ tài nguyên.

Hạ tầng công nghệ linh hoạt và khả năng xử lý mạnh mẽ là chìa khóa để doanh nghiệp vận hành hiệu quả Agentic A.I.

Theo nghiên cứu, doanh nghiệp cần chú trọng triển khai hạ tầng linh hoạt, đa dạng năng lực tính toán và tối ưu tài nguyên theo từng tác vụ.

Hạ tầng lai trở thành hướng tiếp cận quan trọng

Khảo sát ghi nhận 55% tổ chức duy trì mô hình kết hợp giữa hạ tầng CNTT nội bộ và đám mây công cộng; 38% chủ yếu hoặc hoàn toàn ưu tiên hệ thống nội bộ. Trong khi đó, 45% xác định hiện đại hóa hoặc hợp nhất hạ tầng trung tâm dữ liệu là ưu tiên hàng đầu trong năm 2026.

Khảo sát cho thấy 55% tổ chức ưu tiên duy trì mô hình hạ tầng lai (hybrid IT) để đáp ứng các yêu cầu về vận hành và bảo mật

Việc đưa A.I. đến gần nguồn dữ liệu giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về độ trễ, chi phí, an ninh và tuân thủ pháp lý. Nghiên cứu cũng cho thấy hiệu quả vận hành Agentic A.I. cần sự phối hợp giữa CPU, GPU và các bộ tăng tốc chuyên dụng.

Tối ưu hạ tầng để đưa A.I. vào thực tế

Intel cho biết bộ xử lý Xeon tiếp tục đảm nhiệm vai trò xử lý ứng dụng, dữ liệu và điều phối tác vụ, phối hợp cùng GPU và các bộ tăng tốc chuyên dụng. Doanh nghiệp cũng có thể tận dụng hạ tầng x86 hiện có, kết hợp các nền tảng phần mềm nguồn mở như PyTorch, vLLM và OpenVINO để tăng tính linh hoạt.

Những khuyến nghị thiết yếu dành cho các nhà lãnh đạo CNTT để triển khai thành công giải pháp Agentic A.I.

Nghiên cứu nhấn mạnh, giai đoạn tiếp theo của A.I. doanh nghiệp là đưa công nghệ vào vận hành thực tế trên dữ liệu và quy trình làm việc. Việc tối ưu hạ tầng hiện có, đồng thời bổ sung năng lực tính toán phù hợp, sẽ góp phần giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng của Agentic A.I.