Chiêm ngưỡng 12 kiệt tác hội họa ấn tượng tại Paris

Bộ sưu tập gồm 12 tác phẩm từng thuộc sở hữu của cặp đôi nhà sưu tập người Argentina quá cố, Nelly Arrieta de Blaquier và Carlos Pedro Blaquier. Trong đó bao gồm nhiều kiệt tác hội họa ấn tượng, chẳng hạn như bức "Vườn Tuileries" của Monet, "Arlequin" của Cézanne, "Thiếu nữ ngồi trên ghe" của Renoir.

Bức tranh phong cảnh mang đậm phong cách ấn tượng, khắc họa một khu vườn xanh mát với những đường nét mềm mại và khung viền mạ vàng cầu kỳ

Thế nhưng "cây đinh" trong bộ sưu tập lại là bức "Cây dẻ nở hoa" của danh họa Hà Lan Vincent van Gogh. Lần đầu tiên xuất hiện trước mắt công chúng sau 60 năm, tranh dự kiến sẽ được gõ búa với mức giá khoảng 180 triệu USD, thiết lập kỉ lục đấu giá mới đối với các tác phẩm của Van Gogh.

"Đây là một bộ sưu tập thuộc loại mà chúng ta gần như không bao giờ bắt gặp. Dù đôi khi chúng ta vẫn thấy một bức tranh quan trọng hay một nhóm tác phẩm đáng kể, thì những gì hiện diện ở đây thực sự là điều chưa từng có tiền lệ: một kiệt tác của mỗi nghệ sĩ, từ mỗi giai đoạn, đại diện cho đỉnh cao tuyệt đối trong nghệ thuật của họ." Grégoire Billault - Giám đốc nghệ thuật đương đại, Sotheby’s

Một tác phẩm hội họa vẽ nhân vật trong trang phục harlequin nổi bật được trưng bày tại không gian triển lãm nghệ thuật

Bộ sưu tập sẽ được đấu giá tại New York, Mỹ, vào ngày 18/11 tới.