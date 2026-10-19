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Giữ hồn áo dài Việt, mở lối vươn xa | Sắc màu Việt Nam

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HOÀNG HẠNH

(HTV) - Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa, mang theo câu chuyện về bản sắc dân tộc Việt Nam. Làm thế nào để áo dài vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa thích ứng với thị trường thời trang hiện đại và vươn ra quốc tế?

Giữ hồn áo dài Việt, mở lối vươn xa | Sắc màu Việt Nam

Áo dài từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc, gắn liền với đời sống văn hóa người Việt. Từ trường học, công sở đến các lễ hội, sự kiện văn hóa và những cuộc gặp gỡ quốc tế, tà áo dài luôn tạo nên dấu ấn riêng, góp phần giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè năm châu.

Giữ hồn áo dài Việt, mở lối vươn xa | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 1.
Giữ hồn áo dài Việt, mở lối vươn xa | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 2.
Giữ hồn áo dài Việt, mở lối vươn xa | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 3.
Giữ hồn áo dài Việt, mở lối vươn xa | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 4.

Qua từng giai đoạn lịch sử, áo dài không ngừng thay đổi về kiểu dáng, chất liệu và cách thể hiện

Những sáng tạo mới trong màu sắc, họa tiết và kỹ thuật thiết kế giúp áo dài tiếp cận gần hơn với giới trẻ, đồng thời mở rộng sự hiện diện trong các hoạt động văn hóa, du lịch và thời trang đương đại. Tuy nhiên, để áo dài phát triển bền vững, tình yêu và niềm tự hào văn hóa cần đi cùng những giải pháp thực tế. 

Giữ hồn áo dài Việt, mở lối vươn xa | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 5.
Giữ hồn áo dài Việt, mở lối vươn xa | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 6.
Giữ hồn áo dài Việt, mở lối vươn xa | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 7.

Theo nghệ nhân Phạm Văn Tuyền, thương hiệu Áo dài Nam Tuyền, sản phẩm muốn được thị trường đón nhận cần đáp ứng ba yếu tố: đẹp, phù hợp với người mặc và có giá thành hợp lý

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất cũng mở ra cơ hội tối ưu chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm mà vẫn gìn giữ bản sắc truyền thống. Bên cạnh đó, những nhà thiết kế trẻ đang tìm cách kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ sáng tạo. 

Giữ hồn áo dài Việt, mở lối vươn xa | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 8.
Giữ hồn áo dài Việt, mở lối vươn xa | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 9.
Giữ hồn áo dài Việt, mở lối vươn xa | Sắc màu Việt Nam - Ảnh 10.

Với nghệ thuật vẽ tay trên lụa và kỹ thuật nhuộm độc đáo, nhà thiết kế Trung Đinh đưa chất liệu, làng nghề và văn hóa Việt vào từng tà áo dài, từng bước giới thiệu những giá trị ấy đến khán giả quốc tế.

Để hành trình này tiến xa hơn, cần có sự kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, đơn vị sản xuất nguyên liệu và các tổ chức nghề nghiệp. Khi truyền thống được đặt trên nền tảng sáng tạo, định hướng phát triển và nhu cầu thực tế, áo dài không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn có thể trở thành sản phẩm thời trang mang giá trị kinh tế, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Chương trình "Sắc màu Việt Nam" sẽ được phát sóng lúc 12g45 thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả đoán xem.

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Sắc màu Việt Nam - Khi thanh âm di sản cất lời cùng thời đại

Sắc màu Việt Nam - Khi thanh âm di sản cất lời cùng thời đại

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