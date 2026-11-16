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Văn hóa - Giải trí

Ngày hội văn hóa kết nối bản sắc truyền thống và sáng tạo

CẦM PHƯƠNG, TẤN HOÀNG, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 khai mạc tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, mang đến không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa truyền thống kết hợp công nghệ hiện đại, kéo dài đến ngày 24/11.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam kết nối truyền thống và hiện đại

Ngày hội văn hóa kết nối bản sắc truyền thống và sáng tạo - Ảnh 1.

Sinh viên tham quan, tìm hiểu trang phục truyền thống được trưng bày tại ngày hội

Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 vừa khai mạc tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, mang đến không gian giao lưu và trải nghiệm văn hóa dành cho học sinh, sinh viên. Với cách tiếp cận lấy người trẻ làm chủ thể, chương trình hướng đến việc đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Điểm nhấn của ngày hội năm nay là sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và những phương thức trải nghiệm hiện đại. Trong đó, công nghệ được xem là cầu nối giúp học sinh, sinh viên tiếp cận di sản văn hóa bằng góc nhìn mới, đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo trong quá trình tìm hiểu bản sắc dân tộc.

Không gian trải nghiệm văn hóa thu hút sinh viên

Tại ngày hội, các gian hàng mang đến cơ hội giao lưu, tìm hiểu những nét đặc trưng của các nền văn hóa. Bên cạnh kiến thức từ sách vở, sinh viên được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm và khám phá những giá trị văn hóa truyền thống.

Sinh viên Phạm Trung Nguyên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP. Hồ Chí Minh, bày tỏ sự hào hứng khi được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại ngày hội. Trong trang phục truyền thống Ả Rập, nam sinh cho biết đây là cơ hội để tiếp cận những kiến thức văn hóa ngoài sách vở.

Trải nghiệm thực tế giúp người trẻ hiểu thêm về văn hóa truyền thống

Ngày hội văn hóa kết nối bản sắc truyền thống và sáng tạo - Ảnh 3.

Sinh viên tìm hiểu, trải nghiệm trang phục và các sản phẩm văn hóa truyền thống tại gian hàng trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026

Cùng chung cảm nhận, sinh viên Nguyễn Thị Thành Quyên, Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, ví không gian ngày hội như một lễ hội nhỏ, nơi sinh viên có thể giao lưu với các trường đại học khác và tìm hiểu văn hóa truyền thống Việt Nam.

Theo Thành Quyên, sự nhiệt tình của những người giới thiệu tại các gian hàng giúp người tham gia hiểu thêm về truyền thống và lịch sử của từng nền văn hóa.

Ngày hội Văn hóa hằng năm đã trở thành một điểm đến giúp cho các bạn học sinh sinh viên tiếp cận văn hóa với góc nhìn của một người trẻ. Nên các hoạt động diễn ra trong ngày hội đều được xây dựng với các hình thức trẻ trung, năng động, dễ tiếp cận để làm sao ngày hội văn hóa là một nơi mà các bạn trẻ học văn hóa một cách dễ hiểu nhất
Chị Bùi Huỳnh Kiều My - Phó giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh

Khơi dậy ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa

Ngày hội văn hóa kết nối bản sắc truyền thống và sáng tạo - Ảnh 4.
Ngày hội văn hóa kết nối bản sắc truyền thống và sáng tạo - Ảnh 5.

Nhiều bộ trang phục truyền thống với màu sắc, hoa văn và kiểu dáng đa dạng được trưng bày tại ngày hội

Các hoạt động được xây dựng theo hình thức trẻ trung, năng động và dễ tiếp cận, hướng đến việc giúp người tham gia tìm hiểu văn hóa một cách gần gũi, dễ hiểu.

Diễn ra đến ngày 24/11, Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2026 không chỉ tôn vinh sự đa dạng văn hóa mà còn góp phần khơi dậy tình yêu và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

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