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Thời sự

Ngày 22/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 810

ĐỨC PHONG
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(HTV) - Ngày 22/10, các lực lượng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ ngày 23/6 đến nay lên 810.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 22/10/2026, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Ngày 22/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 810 - Ảnh 1.
Ngày 22/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 810 - Ảnh 2.
Ngày 22/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 810 - Ảnh 3.

Các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Riêng trong ngày 22/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600 m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Ngày 22/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 810 - Ảnh 4.
Ngày 22/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 810 - Ảnh 5.
Ngày 22/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 810 - Ảnh 6.

Các phương tiện cơ giới được huy động phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ mở rộng khu vực tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua hai đợt. Trong đợt đầu tiên, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Bước sang đợt tìm kiếm thứ hai, bắt đầu từ ngày 15/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Đến hết ngày 22/10, đợt tìm kiếm này đã phát hiện, quy tập được 79 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 21 bộ có di vật kèm theo.

Tính từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 22/10/2026, tổng cộng 810 hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 328 bộ có di vật kèm theo.

Trong số 810 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, có 777 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Ngày 22/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 810 - Ảnh 7.
Ngày 22/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 810 - Ảnh 8.
Ngày 22/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 810 - Ảnh 9.

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các lực lượng thực hiện với tinh thần trách nhiệm, thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của những nỗ lực tìm kiếm bền bỉ, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


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