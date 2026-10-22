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Đời sống

Hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối không gian đô thị

KIỀU MINH, NGUYỄN QUỐC, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Sáng 21/10, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức hợp long, kết nối Bến Bạch Đằng với Thủ Thiêm. Tổ hợp kết cấu nặng khoảng 3.400 tấn được đưa vào vị trí sau hành trình 124 km đường thủy.

Hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối không gian đô thị - Ảnh 1.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn thu hút sự quan tâm của người dân

Khoảnh khắc hợp long nhịp cầu giữa sông Sài Gòn

Đúng 8 giờ sáng 21/10, những hồi còi tàu vang lên trên sông Sài Gòn, đánh dấu thời khắc hợp long nhịp chính cầu đi bộ nối công viên Bến Bạch Đằng với công viên bờ sông Thủ Thiêm. Sau nhiều giờ chuẩn bị và điều phối, công trình đã đạt thêm một cột mốc quan trọng trong quá trình thi công.

Trước đó, từ 4 giờ 30 phút, các đơn vị thi công bắt đầu di chuyển sà lan chở tổ hợp vòm thép vào vị trí lắp đặt. Quá trình này được tính toán kỹ lưỡng nhằm tận dụng khoảng thời gian "nước đứng", khi dòng chảy giảm tốc và mực nước ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc định vị kết cấu.

Hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối không gian đô thị - Ảnh 2.
Hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối không gian đô thị - Ảnh 3.

Các công nhân khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục kết cấu cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Để đạt được dấu mốc này, hàng trăm kỹ sư, công nhân và các đơn vị thi công đã phối hợp thực hiện nhiều công đoạn, từ vận chuyển, kiểm tra thiết bị đến điều chỉnh vị trí kết cấu. Mỗi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình hợp long.

Phía sau nhịp vòm thép 3.400 tấn

Điểm đặc biệt của công trình nằm ở phương án chế tạo và lắp đặt nhịp chính. Thay vì lắp ghép từng đoạn ngay trên sông, kết cấu vòm thép được tổ hợp và thử tải tại nhà máy trước khi vận chuyển bằng đường thủy từ khu vực Vũng Tàu về trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Sau hành trình dài hơn 124 km, tổ hợp kết cấu vòm thép cùng hệ khung đỡ chuyên dụng, nặng khoảng 3.400 tấn, được đưa đến công trường để thực hiện công đoạn hợp long. Phương án này đặt ra yêu cầu cao đối với việc vận chuyển và định vị một kết cấu có kích thước, trọng lượng lớn trên sông.

Hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối không gian đô thị - Ảnh 4.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra, trao đổi thông tin trong quá trình thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Theo kỹ sư Phạm Thế Thắng - Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Đại Dũng Vũng Tàu (Daidung Shipyard), trao đổi trong phóng sự, quá trình lắp đặt cần kiểm soát chặt chẽ cao độ, tọa độ, độ cân bằng và dung sai của các cấu kiện. Điều kiện thủy văn cùng sự phối hợp giữa các tổ kỹ thuật cũng là những yếu tố quan trọng trước khi cố định kết cấu.

Một điểm nhấn khác là giải pháp thiết kế dạng "cầu mềm", kết hợp nhịp vòm thép lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước. Hình dáng này góp phần tạo nên đặc trưng kiến trúc cho cây cầu, gắn công trình hiện đại với cảnh quan sông nước Nam Bộ.

Nhịp cầu mới trong kỳ vọng của người dân

Bên cạnh không khí khẩn trương tại công trường, sự kiện hợp long còn thu hút sự quan tâm của người dân hai bên bờ sông Sài Gòn. Nhiều người có mặt từ sớm để theo dõi và ghi lại khoảnh khắc nhịp cầu mới dần thành hình.

Trong số đó có ông Kỷ Bỉnh Mển, người đã gắn bó gần 70 năm với TP. Hồ Chí Minh. Với niềm yêu thích nhiếp ảnh và thói quen ghi lại những đổi thay của thành phố, ông đến công viên Bến Bạch Đằng từ sớm để chứng kiến sự kiện.

Chia sẻ trong phóng sự, ông Mển bày tỏ niềm vui khi nhìn thấy thành phố ngày càng phát triển, đồng thời mong cây cầu sớm hoàn thành để người dân có thêm một địa điểm tham quan, chụp ảnh và ngắm cảnh.

Hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối không gian đô thị - Ảnh 5.
Hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối không gian đô thị - Ảnh 6.

Phối cảnh thiết kế và hình ảnh thực tế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong quá trình hợp long nhịp chính

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài khoảng 720 mét, với nhịp chính vòm thép dài 187 mét. Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối không gian công cộng tại Bến Bạch Đằng với khu đô thị mới Thủ Thiêm, mở thêm lựa chọn di chuyển và tham quan cho người dân, du khách.

Sau khi hợp long, các đơn vị tiếp tục triển khai những hạng mục hoàn thiện như cố định các điểm nối chịu lực, lắp đặt sàn cầu, lan can, hệ thống chiếu sáng và kiểm định kỹ thuật trước khi đưa vào khai thác.

Từ những công đoạn chế tạo, vận chuyển đến lắp đặt, nhịp cầu đang dần hoàn thiện với sự đóng góp của đội ngũ kỹ sư, công nhân. Khi chính thức đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng mang đến một không gian đi bộ, ngắm cảnh mới, góp phần mở rộng kết nối giữa hai bờ sông Sài Gòn.


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