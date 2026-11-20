Theo báo cáo từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được mở rộng phạm vi triển khai trong ngày 20/11/2026. Những thông tin và di vật được tìm thấy là cơ sở quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các anh hùng liệt sĩ.

Tiến độ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Trong ngày 20/11, các lực lượng làm nhiệm vụ tập trung nhân lực và phương tiện mở rộng địa bàn tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Đơn vị đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben cùng 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào bới, vận chuyển và xử lý hơn 630m³ đất đá.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng chức năng tỉ mỉ đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ và cắm cờ đánh dấu vị trí tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh)

Quá trình mở rộng tìm kiếm trong ngày đã phát hiện và quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 bộ còn lưu giữ được di vật đi kèm.

Tổng hợp kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ qua 2 đợt triển khai

Tính từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 20/11/2026, hoạt động quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã trải qua 2 đợt với tổng cộng 1.061 hài cốt được tìm thấy, bao gồm 382 bộ có di vật kèm theo.

Phân bổ vị trí mộ đơn lẻ và mộ tập thể tại hiện trường

Dữ liệu thống kê chi tiết từ Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh cho thấy các phần mộ được phát hiện tập trung ở cả hai khu vực A và B của công viên với hai hình thức an táng trước đây: Hài cốt quy tập riêng lẻ với 1.028 bộ được phát hiện độc lập và hài cốt tại các vị trí mộ tập thể được ghi nhận 33 hài cốt liệt sĩ nằm tại 8 vị trí mộ tập thể, phân bổ gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng chức năng cẩn thận cất bốc và vận chuyển hài cốt liệt sĩ

Hiện Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì lực lượng bám sát hiện trường Khu B, bảo đảm tiến độ và sự trang nghiêm trong từng khâu đào tìm, cất bốc nhằm sớm đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại nghĩa trang.