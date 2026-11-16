Ngày 16/11, không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, Bắc Bộ sắp chuyển rét

Không khí lạnh gây mưa, nhiều nơi ở Bắc Bộ chuyển rét

Hiện nay (16/11), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam. Tại Bắc Bộ, một số nơi có mưa rào, nhiệt độ lúc 7 giờ phổ biến từ 22-25 độ.

Không khí lạnh dự báo ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ ngày 18/11, khiến nhiều nơi chuyển rét

Dự báo, ngày 18/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ ngày 18/11 đến ngày 19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Tại Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ khoảng trưa và chiều 18/11. Trong ngày và đêm cùng ngày, khu vực có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 18/11, trời chuyển rét.

Miền Trung đề phòng mưa lớn, lốc, sét và gió giật mạnh

Từ khoảng đêm 19/11 đến ngày 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Đáng chú ý, mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại những vùng trũng, thấp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội khác. Người dân và các đơn vị liên quan cần theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại do các hiện tượng thiên tai gây ra.