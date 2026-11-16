CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Ngày 16/11, không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, Bắc Bộ sắp chuyển rét

NGỌC PHẠM, KHÁNH NGUYÊN
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Ngày 16/11, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, từ ngày 18/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc và Trung Trung Bộ, gây mưa rào, dông và khiến nhiều nơi chuyển rét.

Không khí lạnh gây mưa, nhiều nơi ở Bắc Bộ chuyển rét

Hiện nay (16/11), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam. Tại Bắc Bộ, một số nơi có mưa rào, nhiệt độ lúc 7 giờ phổ biến từ 22-25 độ.

Ngày 16/11, không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, Bắc Bộ sắp chuyển rét - Ảnh 1.

Không khí lạnh dự báo ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ ngày 18/11, khiến nhiều nơi chuyển rét

Dự báo, ngày 18/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ ngày 18/11 đến ngày 19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Tại Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ khoảng trưa và chiều 18/11. Trong ngày và đêm cùng ngày, khu vực có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 18/11, trời chuyển rét.

Miền Trung đề phòng mưa lớn, lốc, sét và gió giật mạnh

Từ khoảng đêm 19/11 đến ngày 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Đáng chú ý, mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại những vùng trũng, thấp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội khác. Người dân và các đơn vị liên quan cần theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại do các hiện tượng thiên tai gây ra.

Tin liên quan

Thời tiết 13/11: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất các tỉnh miền núi

Thời tiết 13/11: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất các tỉnh miền núi

Sáng 13/11, nhiều khu vực miền núi Bắc Bộ và Trung Bộ đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn. Trên biển, mưa dông tiếp diễn tại nhiều vùng, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, đe dọa an toàn tàu thuyền.

Thời tiết ngày 9/10: Mưa trên diện rộng, biển động mạnh

Thời tiết ngày 9/10: Mưa trên diện rộng, biển động mạnh

Ngày 9/10, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, riêng Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, cục bộ trên 300 mm. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh, sóng cao và nguy cơ dông lốc.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Dự báo thời tiết ngày 16/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 23:22 15/11/2026

(HTV) - Theo Dự báo thời tiết của Trung tâm KTTV quốc gia, thời tiết ngày 16/11, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Trực tiếp: Thi đấu môn Bowling chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Bowling chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 15:08 15/11/2026

(HTV) - Không khí tranh tài tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026 tiếp tục nóng lên trong chiều nay (15/11) với những màn so tài hấp dẫn ở bộ môn Bowling.

Bán đảo Istria là khu vực trồng ô liu tốt nhất thế giới

Thế giới 18:51 15/11/2026

(HTV) - Bán đảo Istria ở Croatia vừa đánh dấu cột mốc lần thứ 10 được vinh danh là khu vực trồng ô liu tốt nhất thế giới.

Kết nối nguồn tin chính thống, phát huy sức sáng tạo của cộng đồng nội dung số

Xã hội 15:25 15/11/2026

(HTV) - TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung số, hướng đến xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, lan tỏa giá trị tích cực và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Xem thêm