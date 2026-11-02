Ngành bán dẫn Việt Nam hướng tới doanh thu 25 tỷ USD

Ngành bán dẫn Việt Nam mở rộng quy mô doanh nghiệp

Theo định hướng tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, bán dẫn là một trong những lĩnh vực công nghệ được ưu tiên phát triển, gắn với yêu cầu nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sinh viên thực hành lập trình, nghiên cứu và thử nghiệm các thiết bị công nghệ tại phòng lab

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đưa ngành bán dẫn đạt doanh thu trên 25 tỷ USD mỗi năm, đồng thời xây dựng đội ngũ hơn 50.000 kĩ sư và nhân lực có trình độ đại học trở lên. Để đạt được mục tiêu này, việc phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, nâng cao năng lực nghiên cứu và mở rộng hợp tác quốc tế được xem là những nhiệm vụ quan trọng.

Quy mô doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn cũng đang có sự gia tăng. Từ khoảng 50 doanh nghiệp vào năm 2023, đến nay Việt Nam có khoảng 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, cùng sự hiện diện ngày càng nhiều của các tập đoàn công nghệ quốc tế.

Tuy nhiên, để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, ngành bán dẫn không chỉ cần nguồn nhân lực chuyên môn cao mà còn đòi hỏi hệ thống hạ tầng kỹ thuật đặc thù, đáp ứng yêu cầu về năng lượng, nguồn nước và điều kiện nghiên cứu phát triển.

Ông Đặng Tấn Đức - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển (R&D), Tập đoàn Becamex, cho biết TP. Hồ Chí Minh và Becamex đã có sự chuẩn bị về năng lượng tái tạo, hệ thống nước siêu sạch và tái sử dụng nước nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành bán dẫn.

Bên cạnh đó, năng lực nghiên cứu công nghệ chuyên sâu cũng được chú trọng thông qua các dự án hợp tác quốc tế. Dự kiến cuối năm 2026, Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo Vi điện tử (Microelectronics Innovation Center) sẽ được khánh thành và đưa vào vận hành tại khu đô thị khoa học công nghệ phía Bắc thành phố. Trung tâm được triển khai trên cơ sở hợp tác chiến lược với Viện Fraunhofer IMS của Đức.

Doanh nghiệp Việt cần tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn

Lễ ra mắt xưởng thực hành đóng gói và kiểm thử vi mạch tại Việt Nam

Song song với đầu tư hạ tầng, việc kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn công nghệ quốc tế được xem là hướng đi thiết thực để nâng cao năng lực ngành bán dẫn.

Theo ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, NIC tập trung thu hút các đối tác công nghệ lớn như Nvidia, ASML, Coherent, Qualcomm, Samsung và SK đầu tư vào Việt Nam, đồng thời thúc đẩy kết nối để doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị của các tập đoàn này.

Doanh nghiệp Việt Nam không nhất thiết phải tự hoàn thiện một con chip từ đầu đến cuối, mà việc tham gia vào một phần chuỗi giá trị là bước đi thiết thực, phù hợp với năng lực hiện tại giúp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.



Ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính.



Theo đó, thay vì đặt yêu cầu tự chủ toàn bộ quy trình sản xuất chip ngay từ đầu, doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn những công đoạn phù hợp với năng lực hiện có để tham gia chuỗi cung ứng. Quá trình hợp tác với các đối tác quốc tế cũng tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, tích lũy kinh nghiệm và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đây là hướng tiếp cận giúp doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia vào hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển các lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế và sản xuất liên quan.

SEMIEXPO Việt Nam 2026 lần đầu tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

Đại diện các đơn vị trao đổi tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức SEMIEXPO Việt Nam 2026

Nhằm thúc đẩy kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác trong ngành, Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính tổ chức SEMIEXPO Việt Nam 2026 trong hai ngày 3 và 4/12 tại TP. Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Vượt lên khát vọng - Kiến tạo tương lai ngành bán dẫn Việt Nam”, sự kiện dự kiến quy tụ doanh nghiệp đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khoảng 200 gian hàng cùng sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn trong ngành bán dẫn thế giới.

Đáng chú ý, Chương trình Kết nối Nhà cung ứng là một trong những hoạt động trọng tâm, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ các nhà mua hàng quốc tế, tìm kiếm đối tác và mở rộng khả năng tham gia chuỗi cung ứng.

Bà Linda Tan - Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), cho biết sau hai lần tổ chức tại Hà Nội, năm nay SEMIEXPO lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với NIC và các đối tác phát triển sự kiện thành nền tảng kết nối lâu dài giữa Việt Nam và cộng đồng bán dẫn quốc tế, tập trung vào hợp tác doanh nghiệp, phát triển nhân lực và các điều kiện cần thiết cho tăng trưởng bền vững.

Theo ông Võ Xuân Hoài, sự kiện năm nay ghi nhận sức hút đáng chú ý khi các tập đoàn đăng kí kín chỗ trước 6 tháng. Quy mô khoảng 200 gian hàng cũng cho thấy sự quan tâm của cộng đồng công nghệ quốc tế đối với thị trường bán dẫn Việt Nam.

Thông qua các hoạt động kết nối và hợp tác, SEMIEXPO Việt Nam 2026 được kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, nhà cung ứng và nhà mua hàng quốc tế cho doanh nghiệp trong nước. Về dài hạn, việc kết hợp đầu tư hạ tầng, phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực sẽ là những yếu tố quan trọng để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.