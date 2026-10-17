NSƯT Võ Minh Lâm vào vai người chồng ghen tuông

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 10 sẽ được ghi hình lúc 20g Chủ nhật (18/10) tại Nhà hát HTV

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 10 sẽ được ghi hình lúc 20g Chủ nhật (18/10) tại Nhà hát HTV. Tác phẩm được truyền tiếp lúc 21g cùng ngày trên HTV9, VOH FM99.9; Fanpage, YouTube Giải trí, TikTok và ứng dụng HTVm.



NSƯT Võ Minh Lâm trưởng thành từ "Chuông vàng vọng cổ"

Năm 2006, Võ Minh Lâm đăng quang "Chuông vàng vọng cổ" khi mới 17 tuổi. Thành tích này tạo bước ngoặt trong hành trình theo đuổi nghệ thuật cải lương của anh.

Từ một thí sinh trẻ, NSƯT Võ Minh Lâm từng bước khẳng định mình qua nhiều vai diễn. Anh tiếp tục rèn luyện nghề và gắn bó với sân khấu truyền thống.

Từ một thí sinh trẻ, NSƯT Võ Minh Lâm từng bước khẳng định mình qua nhiều vai diễn (Ảnh: Nét Việt)

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, NSƯT Võ Minh Lâm còn quay trở lại "Chuông vàng vọng cổ" trong vai trò truyền lửa. Anh hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh, chia sẻ kinh nghiệm ca diễn và cách thể hiện nhân vật.

Ngoài ra, NSƯT Võ Minh Lâm còn là một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu "Ngân mãi Chuông vàng".

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NSƯT Võ Minh Lâm: Từ hai vai sinh đôi đến nhân vật Trương Sinh

Trong "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 7/2026, Võ Minh Lâm đảm nhận hai vai Phúc và Đức trong vở "Giông tố đêm Thu". Hai anh em sinh đôi có tính cách và lựa chọn sống trái ngược nhau.

Phúc dần xa rời cội nguồn bởi lối sống thực dụng. Trong khi đó, Đức giàu tình cảm, nhân hậu và được mọi người yêu quý. Sự tương phản giữa hai nhân vật tạo nên nút thắt kịch tính cho tác phẩm.

NSƯT Võ Minh Lâm sẽ vào vai Trương Sinh trong vở "Thiếu phụ Nam Xương"

Đến tháng 10, Võ Minh Lâm tiếp tục thử sức với vai Trương Sinh trong "Thiếu phụ Nam Xương". Vì có tính ghen tuông và đa nghi, Trương Quan trở thành nguyên nhân trực tiếp đẩy người vợ vào bi kịch.

Sau chiến trận trở về, Trương Sinh nghe con nhỏ kể rằng đêm nào cũng có một người cha khác đến với mẹ. Không tìm hiểu sự thật, anh nổi giận, mắng nhiếc và đuổi vợ ra khỏi nhà. Quá đau đớn vì bị nghi ngờ lòng chung thủy, nàng gieo mình xuống sông tự vẫn.

Bi kịch của Vũ Nương bắt nguồn từ sự thiếu tin tưởng và những phán xét vội vàng. Câu chuyện gợi suy ngẫm về lòng chung thủy, sự thấu hiểu và cách con người đối xử với người thân.

Nếu "Giông tố đêm Thu" đặt Võ Minh Lâm trước thử thách thể hiện hai tính cách đối lập, "Thiếu phụ Nam Xương" lại đưa anh vào một câu chuyện giàu kịch tính. Qua vai Trương Sinh, nam nghệ sĩ góp phần khắc họa bi kịch của một gia đình từ sự đa nghi của người chồng.

NSƯT Võ Minh Lâm chinh phục nhiều vai diễn mới, làm giàu thêm hành trang nghệ thuật (Ảnh: Nét Việt)

"Ngân mãi Chuông vàng" tiếp nối hành trình của nghệ sĩ

Bên cạnh cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ", HTV duy trì chương trình "Ngân mãi Chuông vàng" và "Vầng trăng cổ nhạc". Các chương trình tạo thêm cơ hội biểu diễn cho nghệ sĩ, đồng thời góp phần đưa cải lương đến gần công chúng.

NSƯT Võ Minh Lâm đã đi qua hành trình từ thí sinh đến người nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho sân khấu. Những vai diễn mới sẽ liên tục mở ra cơ hội để anh tiếp tục rèn nghề và khám phá các dạng nhân vật.

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 10/2026 - Vở diễn: "Thiếu phụ Nam Xương". - Ghi hình: 20g Chủ nhật, ngày 18/10 tại Nhà hát Truyền hình HTV - Phát sóng: 21g ngày 18/10 trên HTV9, VOH FM99.9 và các nền tảng trực tuyến của HTV. - Soạn giả: Vân An – Hương Thu. - Đạo diễn dàn dựng: NSƯT Chí Linh.

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