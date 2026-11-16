Ngân mãi Chuông vàng 11/2026: Khoảnh khắc đáng nhớ

Trong vở dựng này, bi kịch của Bạch Hải Đường một phần lớn xuất phát từ những sai lầm của vợ anh, chị Nhung (NSƯT Thu Vân) ( Ảnh: Quốc Anh)

Vở cải lương "Bạch Hải Đường" vừa được công diễn trên sân khấu "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026. Vở diễn diễn ra tối 15/11 tại Nhà hát Truyền hình HTV, với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Đây là tác phẩm từng được đông đảo khán giả cải lương yêu mến từ thập niên 1970. Lần trở lại này, vở diễn do tác giả Nguyễn Huỳnh Hoài Dung viết kịch bản, NSƯT Kim Phương đảm nhận vai trò đạo diễn dàn dựng.

Ngân mãi Chuông vàng tháng 11: Quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương

NSƯT Kim Tiểu Long đảm nhận vai Minh, tức tướng cướp Bạch Hải Đường (Ảnh: Quốc Anh)

Tác phẩm xoay quanh cuộc đời của Minh, nhân vật được biết đến với tên gọi Bạch Hải Đường. Là một tướng cướp khiến nhà chức trách đau đầu, Minh đồng thời được khắc họa với những tình nghĩa dành cho bạn bè và người thân.

Qua câu chuyện, vở diễn đặt ra những xung đột giữa hành vi phạm pháp, công lý và chuẩn mực đạo đức. Bên cạnh đó là những mối quan hệ gia đình, tình vợ chồng, tình cha con và tình bạn.

Chuông bạc 2025 Hà Như và Chuông bạc 2026 Ngân Huyền (Võ Thị Bé) vào vai con nuôi - mẹ nuôi (Ảnh: Quốc Anh)

Đảm nhận vai Minh (Bạch Hải Đường) là NSƯT Kim Tiểu Long. Đáng chú ý, đây là dịp nam nghệ sĩ trở lại với nhân vật từng ghi dấu ấn trong sự nghiệp của mình hơn 20 năm trước. NSƯT Thu Vân vào vai Nhung, vợ Minh.

Vở diễn còn có sự góp mặt của Phạm Vũ Thành, Hoàng Dững, Dũng Nhí, nghệ sĩ Thanh Đồng, Chuông bạc 2025 Hà Như trong vai bé Thu và Chuông bạc 2026 Ngân Huyền trong vai Liên.

Khán giả say sưa thưởng thức từng diễn biến trong vở "Bạch Hải Đường" (Ảnh: Quốc Anh)

Sự kết hợp giữa những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và các gương mặt trưởng thành từ cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" tiếp tục là điểm đáng chú ý của "Ngân mãi Chuông vàng". Qua đó, chương trình góp phần tạo cơ hội biểu diễn, kết nối các thế hệ nghệ sĩ và đưa những tác phẩm cải lương đến gần hơn với công chúng.

Ngân mãi Chuông vàng tháng 11/2026



