Nga, Ucraina hướng tới vòng đàm phán 3 bên mới với Mỹ

Những tuyên bố trên được đưa ra sau các cuộc tiếp xúc riêng giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky.

Điện Kremli cho biết ông Putin đã đồng ý nối lại đàm phán với Ucraina và cuộc gặp dự kiến diễn ra từ ngày 10/11 trở đi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp, trong bối cảnh Điện Kremlin thông báo ông đã đồng ý nối lại đàm phán với Ucraina

Theo phía Nga, các cuộc thảo luận sẽ diễn ra ở cấp chuyên viên đàm phán, có thể tổ chức tại Abu Dhabi, UAE. Nội dung trọng tâm là tìm cách bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ucraina sau khi xung đột kết thúc.

Trong khi đó, ông Zelensky cho biết Kiev ủng hộ đề xuất của Washington về vòng đàm phán 3 bên và cuộc gặp này nên tổ chức vào đầu tháng 11.

Nhà lãnh đạo Ucraina khẳng định Kiev sẵn sàng xem xét mọi đề xuất liên quan đến ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh, ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng và triển khai những sáng kiến nhân đạo.

Cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận cùng các quan chức, chuẩn bị cho các vòng đàm phán giải quyết xung đột dự kiến diễn ra từ tháng 11

Trong khi đó, trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Putin về việc giải quyết xung đột tại Ucraina. Theo ông Trump, hòa bình đang gần Ucraina hơn bao giờ hết.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh Ucraina và các đồng minh lo ngại Mỹ đang giảm mức độ hỗ trợ dành cho Kiev. Dù hai bên đã phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại, những khác biệt về điều kiện hòa bình và bảo đảm an ninh vẫn là thách thức lớn đối với tiến trình đàm phán.