NewZround: Phường Bình Quới ra mắt phần mềm quản lý chợ thông minh

Phường Bình Quới ra mắt mô hình "Phần mềm quản lý chợ thông minh"

Buổi lễ ra mắt có sự tham dự của các lãnh đạo thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường Bình Quới cùng các đơn vị phối hợp. Sự kiện đánh dấu bước đổi mới trong phương thức quản lý chợ truyền thống, hướng đến xây dựng môi trường kinh doanh thuận tiện, chuyên nghiệp hơn trên địa bàn.

Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý chợ

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường Bình Quới giới thiệu mô hình được triển khai với 3 mục tiêu trọng tâm: Hiện đại hoá công tác quản lý chợ, công khai minh bạch các nguồn thu và hỗ trợ tiểu thương tiếp cận công nghệ số.

Giới thiệu ứng dụng đến với các tiểu thương ở chợ

Bên cạnh đó, ứng dụng tập trung số hóa hồ sơ sạp, ki-ốt và thông tin của tiểu thương. Từ đó, hỗ trợ công tác quản lý, theo dõi dữ liệu, hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành.

Ông Võ Hồ Lân - Quyền Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Quới cho biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chợ truyền thống có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Với tiểu thương, mô hình này giúp dễ dàng theo dõi các nguồn thu, thanh toán thuận tiện và rõ ràng hơn; đồng thời từng bước tiếp cận công nghệ số trong hoạt động kinh doanh.

Chính thức ra mắt phần mềm quản lý chợ thông minh

Thông qua mô hình quản lý chợ bằng ứng dụng thông minh, phường Bình Quới hướng đến từng bước đưa công nghệ số vào hoạt động quản lý chợ truyền thống, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và phát huy hiệu quả mô hình chuyển đổi số tại cơ sở.