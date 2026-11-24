Tối ngày 24/11, các đội tuyển bóng rổ sẽ tiếp tục thi đấu với quyết tâm cao, hướng đến những kết quả tốt nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Bóng rổ 5x5 là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp giữa thể lực, tốc độ, kỹ thuật cá nhân và chiến thuật đồng đội. Ở cuộc chạm trán này, Đồng Nai và Khánh Hòa sẽ có cơ hội thể hiện lối chơi, sự gắn kết trong đội hình và bản lĩnh thi đấu.

Đón xem trực tiếp môn Bóng rổ 5x5 lúc 19g30 trên các nền tảng của HTV để theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên.