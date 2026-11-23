Các môn thi đấu tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 23/11, TP. Hồ Chí Minh diễn ra các nội dung tranh tài ở nhiều môn như Billiards & Snooker, Bóng ném trong nhà, Bóng rổ 5x5, Boxing, Bơi, Cầu lông, Đá cầu trong nhà, Futsal, Kéo co, Thể hình, Quần vợt, Võ cổ truyền và Xe đạp đường trường.

Billiards & Snooker thi đấu từ 9 giờ đến 19 giờ tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Thành. Bóng ném trong nhà diễn ra từ 14 giờ đến 17 giờ 30 tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa; Bóng rổ 5x5 tranh tài trong hai khung giờ 10 giờ đến 13 giờ và 15 giờ đến 21 giờ tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới.

Boxing diễn ra từ 14 giờ 30 đến 20 giờ tại Nhà thi đấu Quân khu 7, trong khi Bơi tranh tài từ 18 giờ đến 21 giờ tại CLB Phú Thọ. Cầu lông diễn ra từ 8 giờ 30 đến 15 giờ và 18 giờ 30 đến 22 giờ tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Đá cầu trong nhà thi đấu từ 8 giờ đến 12 giờ và 14 giờ 30 đến 18 giờ tại Nhà thi đấu TDTT phường Bình Phú.

Futsal diễn ra từ 15 giờ đến 19 giờ tại Nhà thi đấu CLB Futsal phường Chánh Hưng; Kéo co tranh tài từ 14 giờ 30 đến 17 giờ tại Nhà thi đấu TDTT xã Cần Giờ. Thể hình diễn ra từ 14 giờ đến 18 giờ tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, phường Phú Nhuận. Quần vợt tranh tài từ 8 giờ đến 17 giờ tại CLB Phú Thọ, phường Phú Thọ; Võ cổ truyền diễn ra từ 8 giờ đến 12 giờ tại Nhà thi đấu TDTT phường Tân Thuận. Xe đạp đường trường thi đấu từ 8 giờ đến 12 giờ trên cung đường xã Cần Giờ và Cần Giờ Green Paradise.

Các môn thi đấu tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Bên cạnh các nội dung tại TP. Hồ Chí Minh, Cầu mây bãi biển tranh tài từ 7 giờ 30 đến 11 giờ tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu. Cờ tướng diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ và 15 giờ đến 18 giờ tại khách sạn Grand Palace, phường Vũng Tàu.

Trong khi đó, Kurash có hai khung giờ từ 9 giờ đến 12 giờ và 14 giờ đến 17 giờ 30 tại Nhà thi đấu TDTT Bà Rịa - Vũng Tàu, khu vực III.

Theo dõi các cuộc tranh tài trên hệ thống HTV

Khán giả có thể theo dõi các nội dung thi đấu ngày 23/11 trên YouTube HTV Thể Thao. Một số môn được phát sóng trên các kênh truyền hình HTV4, HTV Thể thao và HTV Du lịch & Cuộc sống, gồm Bóng rổ 5x5, Boxing, Bơi, Cầu mây bãi biển, Kéo co và Xe đạp đường trường.

Với lịch thi đấu trải dài từ sáng đến tối tại nhiều địa điểm, ngày 23/11 hứa hẹn mang đến những màn tranh tài sôi nổi, tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.