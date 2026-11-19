Theo bảng tổng sắp huy chương ngày 19/11, đoàn TP. Hồ Chí Minh hiện có 84 huy chương, gồm 34 HCV, 16 Huy chương Bạc (HCB) và 34 Huy chương Đồng (HCĐ). Đoàn Hà Nội đứng thứ hai với 88 huy chương, trong đó có 31 HCV, 26 HCB và 31 HCĐ.

Xếp thứ ba là đoàn Công an nhân dân với 55 huy chương (21 HCV, 13 HCB, 21 HCĐ). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Cần Thơ với 15 HCV và Quân đội với 13 HCV. Hải Phòng đứng thứ sáu với 12 HCV, trong khi Bắc Ninh và Thái Nguyên lần lượt xếp thứ bảy và thứ tám.

Ở nhóm giữa bảng, Đà Nẵng xếp thứ chín với 5 HCV, 13 HCB và 17 HCĐ. Thanh Hóa đứng thứ mười với 5 HCV, 11 HCB và 15 HCĐ. Tiếp theo là Ninh Bình, Đồng Nai, Quảng Ninh, Gia Lai, Phú Thọ và Hưng Yên.

Tại nửa sau bảng tổng sắp, Vĩnh Long hiện xếp thứ 17 với 1 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ, Đồng Tháp đứng thứ 18 với 1 HCV, 4 HCB và 17 HCĐ. Các đoàn Lâm Đồng, Đắk Lắk, Huế, An Giang, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh và Khánh Hòa cũng đã giành được HCV tại Đại hội.

Trong khi đó, Tuyên Quang tạm xếp thứ 28 với 5 HCB và 4 HCĐ. Các đoàn Lào Cai, Quảng Trị, Sơn La, Lạng Sơn, Tây Ninh và Điện Biên lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo. Như vậy, tính đến thời điểm thống kê, cả 34 đoàn thể thao đều đã giành được huy chương.

Với việc TP. Hồ Chí Minh vươn lên dẫn đầu, cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng tổng sắp tiếp tục có những thay đổi đáng chú ý. Các nội dung thi đấu tiếp theo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm thay đổi thứ hạng giữa các đoàn.