Các môn thi đấu tại TP. Hồ Chí Minh ngày 19/11

Ngày 19/11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh với lịch thi đấu nhiều môn thể thao.

Cụ thể, môn Cầu lông diễn ra từ 8 giờ đến 12 giờ tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Trong khi đó, Judo có hai khung giờ thi đấu từ 9 giờ đến 12 giờ và 14 giờ đến 17 giờ tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao.

Bên cạnh đó, Bóng đá nữ tranh tài từ 16 giờ đến 18 giờ và 18 giờ 30 đến 20 giờ 30 tại sân vận động Bà Rịa. Môn Vovinam diễn ra từ 14 giờ đến 18 giờ tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng và Dịch vụ phường Chánh Hưng. Riêng Bowling có hai khung giờ từ 9 giờ đến 15 giờ và 15 giờ 30 đến 17 giờ 30 tại Trung tâm Bowling Super Lanez.

Các nội dung thi đấu tại Bãi biển Hồ Tràm và Hồ Đá Bàng

Ở khu vực ven biển, môn Bóng chuyền bãi biển có hai khung giờ tranh tài từ 8 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 16 giờ tại Bãi biển Hồ Tràm. Cùng thời điểm, Canoeing thi đấu từ 8 giờ đến 11 giờ 30 tại Hồ Đá Bàng.

Với các môn thể thao cùng nhiều nội dung tranh tài, ngày 19/11 hứa hẹn mang đến những cuộc so tài hấp dẫn, tiếp tục khuấy động không khí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp các môn thi đấu trong ngày 19/11 trên các kênh HTV4, HTV Thể thao, HTVC+, HTV Du lịch & Cuộc sống và YouTube HTV Thể Thao.