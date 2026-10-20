NewZgraphic: Hướng dẫn mua vé "Vầng trăng cổ nhạc" tháng 10

Vầng trăng cổ nhạc tháng 10 đã mở bán vé

Khán giả có thể dễ dàng mua vé Vầng trăng cổ nhạc tháng 10 - Mãi một vầng trăng trên hệ thống Ticketbox. Chương trình có hai mức giá 300.000 đồng và 500.000 đồng. Quy trình mua vé gồm các bước đơn giản từ truy cập Ticketbox, lựa chọn hạng vé, điền thông tin, thanh toán đến nhận vé điện tử.

Hướng dẫn mua vé Vầng trăng cổ nhạc tháng 10/2026

* Mua vé trực tiếp ở đây

Khán giả có thể mua vé theo 3 cách trên

Quy trình mua vé gồm các bước đơn giản: truy cập trang bán vé, chọn hạng vé và số lượng vé mong muốn, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, tiến hành thanh toán theo hướng dẫn và nhận vé điện tử sau khi giao dịch thành công. Khán giả nên kiểm tra kỹ thông tin đặt vé trước khi hoàn tất thanh toán.

Mỗi tấm vé góp thêm yêu thương

Không chỉ là dịp thưởng thức những giai điệu vọng cổ ngọt ngào và gặp gỡ các nghệ sĩ yêu mến, Vầng trăng cổ nhạc tháng 10 – Mãi một vầng trăng còn mang ý nghĩa nhân văn khi trích 100.000 đồng từ mỗi vé bán ra để đóng góp vào Quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thông qua chương trình, âm nhạc truyền thống tiếp tục trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ và khán giả, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng. Mỗi tấm vé vì thế không chỉ mở ra một cuộc hẹn với nghệ thuật cải lương, vọng cổ mà còn góp phần mang đến sự động viên thiết thực cho những em nhỏ đang cần được quan tâm, hỗ trợ.

Khán giả có thể chủ động đặt vé sớm trên Ticketbox để lựa chọn hạng vé phù hợp và cùng hòa mình vào không gian âm nhạc đậm đà bản sắc dân tộc.