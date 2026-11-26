Theo bảng tổng sắp huy chương cập nhật lúc 20 giờ ngày 25/11, đoàn TP. Hồ Chí Minh giữ vững vị trí dẫn đầu với tổng cộng 232 huy chương, gồm 84 HCV, 60 HCB và 88 HCĐ, tạo khoảng cách đáng kể so với các đoàn phía sau.

Đứng thứ hai là đoàn Hà Nội với 181 huy chương, trong đó có 65 HCV, 53 HCB và 63 HCĐ. Khoảng cách giữa hai đoàn hiện là 19 HCV.

Xếp thứ ba là đoàn Quân đội với 37 HCV, 38 HCB và 52 HCĐ, đạt tổng cộng 127 huy chương. Đoàn Công an nhân dân đứng thứ tư với 28 HCV, 20 HCB và 32 HCĐ, tương ứng 80 huy chương.

Ở nửa sau bảng tổng sắp, các đoàn vẫn tiếp tục tích lũy thành tích, trong đó một số đơn vị đã giành được huy chương vàng, bạc và đồng.

Với 84 HCV và tổng cộng 232 huy chương, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tạo khoảng cách với các đoàn bám đuổi. Cuộc cạnh tranh thứ hạng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 vẫn tiếp tục khi các đoàn hướng đến những nội dung thi đấu tiếp theo.