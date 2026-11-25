Theo bảng tổng sắp huy chương được cập nhật đến 16 giờ ngày 25/11, đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh đang tạo khoảng cách đáng kể so với các đoàn phía sau, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Xếp thứ hai là đoàn Hà Nội. Dù vẫn duy trì khoảng cách với đội dẫn đầu, đoàn thể thao Thủ đô đang tạo được lợi thế trước các đối thủ phía sau.

Trong khi đó, đoàn Quân đội giữ vị trí thứ ba, tiếp tục cho thấy sự ổn định trong thành tích thi đấu. Đứng thứ tư là đoàn Công an Nhân dân, tạo nên nhóm những đơn vị có thành tích nổi bật trên bảng tổng sắp.

Ở nhóm tiếp theo, cuộc cạnh tranh giữa các đoàn thể thao diễn ra tương đối sát sao. Nhiều địa phương như Hải Phòng, Cần Thơ, Bắc Ninh, Vĩnh Long, An Giang và Đà Nẵng đang góp mặt trong nhóm 10 đoàn dẫn đầu.

Ở nửa sau bảng tổng sắp, các đoàn vẫn tiếp tục tích lũy thành tích, trong đó một số đơn vị đã giành được huy chương vàng, bạc và đồng.

Với 73 HCV và tổng cộng 203 huy chương, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tạo khoảng cách với các đoàn bám đuổi. Cuộc cạnh tranh thứ hạng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 vẫn tiếp tục khi các đoàn hướng đến những nội dung thi đấu tiếp theo.