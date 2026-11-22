Theo bảng tổng sắp huy chương cập nhật lúc 19 giờ ngày 22/11, đoàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững ngôi đầu với tổng cộng 113 huy chương, gồm 43 HCV, 26 Huy chương Bạc (HCB) và 44 Huy chương Đồng (HCĐ). So với thời điểm 17 giờ cùng ngày, đoàn đã giành thêm 2 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ, nâng tổng số huy chương thêm 8 chiếc.

Đoàn Hà Nội đứng thứ hai với 98 huy chương, gồm 35 HCV, 29 HCB và 34 HCĐ. Khoảng cách giữa hai đoàn dẫn đầu hiện là 8 HCV.

Xếp thứ ba là đoàn Công an nhân dân với 62 huy chương, gồm 23 HCV, 16 HCB và 23 HCĐ. Đáng chú ý, đoàn Quân đội vươn lên vị trí thứ tư với 19 HCV, 15 HCB và 29 HCĐ, đạt tổng cộng 63 huy chương. Cần Thơ đứng thứ năm với cùng 19 HCV nhưng có ít HCB hơn đoàn Quân đội.

Ở các vị trí tiếp theo, Hải Phòng xếp thứ sáu với 18 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ. Đà Nẵng đứng thứ bảy với 9 HCV, 15 HCB và 20 HCĐ, trong khi Bắc Ninh giữ vị trí thứ tám với 8 HCV. Thái Nguyên và Đồng Nai lần lượt xếp thứ chín và thứ mười, cùng sở hữu 7 HCV.

Nhóm giữa bảng ghi nhận Thanh Hóa đứng thứ 11 với 5 HCV, 13 HCB và 15 HCĐ. Ninh Bình và Quảng Ninh cùng có 5 HCV, lần lượt xếp thứ 12 và 13. An Giang vươn lên vị trí thứ 14 với 4 HCV, 3 HCB và 13 HCĐ, trong khi Gia Lai đứng thứ 15 với 4 HCV.

Ở nửa sau bảng tổng sắp, Đồng Tháp xếp thứ 16 với 30 huy chương, gồm 2 HCV, 5 HCB và 23 HCĐ. Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Phú Thọ và Hưng Yên cũng đã giành được 2 HCV.

Trong khi đó, Vĩnh Long đứng thứ 22 với 1 HCV, 8 HCB và 13 HCĐ. Các đoàn Huế, Cà Mau, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh và Tây Ninh đều đã có HCV tại Đại hội.

Các vị trí cuối bảng lần lượt thuộc về Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Quảng Trị, Lạng Sơn và Điện Biên. Tính đến thời điểm cập nhật, cả 34 đoàn thể thao đều đã giành được huy chương, trong đó 28 đoàn có ít nhất một HCV.

Với 43 HCV và tổng cộng 113 huy chương, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026. Cuộc cạnh tranh thứ hạng giữa các đoàn được dự báo sẽ tiếp tục có những thay đổi trong các nội dung thi đấu tiếp theo.