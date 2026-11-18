Theo bảng tổng sắp huy chương ngày 18/11, cuộc đua ở nhóm dẫn đầu tiếp tục diễn ra đáng chú ý. Đoàn Hà Nội duy trì vị trí số một với 83 huy chương, gồm 31 HCV, 24 Huy chương Bạc và 28 Huy chương Đồng.

Xếp thứ hai là đoàn TP. Hồ Chí Minh với 74 huy chương, trong đó có 28 HCV, 15 HCB và 31 HCĐ. Đoàn Công an Nhân dân đứng thứ ba với 54 huy chương (21 HCV, 11 HCB, 22 HCĐ).

Ở những vị trí tiếp theo, đoàn Cần Thơ xếp thứ tư với 13 HCV, trong khi đoàn Quân đội đứng thứ năm với 12 HCV. Hải Phòng, Bắc Ninh và Thái Nguyên lần lượt giữ các vị trí thứ sáu, bảy và tám. Đáng chú ý, đoàn Đồng Nai hiện xếp thứ chín với 5 HCV, 4 HCB và 16 HCĐ.

Tại nhóm giữa bảng, Ninh Bình, Đà Nẵng và Thanh Hóa lần lượt xếp ở các vị trí thứ 10, 11 và 12. Các đoàn Gia Lai, Quảng Ninh, Phú Thọ và Hưng Yên cũng tiếp tục góp mặt trong nhóm 16 đoàn dẫn đầu.

Ở nửa sau bảng tổng sắp, Vĩnh Long và Đắk Lắk lần lượt xếp thứ 17 và 18. Đoàn Đồng Tháp đứng thứ 19 với 1 HCV, 3 HCB và 14 HCĐ. Tiếp đó là Lâm Đồng, Huế, An Giang, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh và Khánh Hòa.

Trong khi đó, Tuyên Quang tạm xếp thứ 27 với 5 HCB và 3 HCĐ. Các đoàn Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Tây Ninh, Điện Biên và Quảng Trị lần lượt hoàn thiện bảng xếp hạng từ vị trí 28 đến 33.

Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung tranh tài hấp dẫn. Trong ngày 19/11, môn bóng đá nữ chính thức khởi tranh cùng các nội dung thi đấu ở nhiều môn thể thao khác, hứa hẹn mang đến những diễn biến mới cho cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương.