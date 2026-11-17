96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 18/11/1930, Hội Phản đế đồng minh được thành lập, trở thành tổ chức tiền thân đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đến ngày 26/3/1986, Ban Bí thư quyết định lấy ngày 18/11 hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Trải qua 96 năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn kết cộng đồng

Ngày 18/11 còn gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư, được tổ chức trên cơ sở Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT-MTTW ngày 1/8/2003. Đây là dịp để người dân giao lưu, chia sẻ, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu và tăng cường tình đoàn kết.

Năm 2026, các hoạt động ngày hội còn gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng, phát triển đất nước.