Quyết định không chỉ xóa sổ dịch vụ thu hút khách du lịch mang tính lịch sử, mà còn liên quan đến một ngành nghề đã tồn tại từ lâu.

Xe ngựa kéo là dịch vụ thu hút khách du lịch đã tồn tại từ lâu

Lệnh cấm trên diễn ra sau cái chết của một du khách 18 tuổi người Ấn Độ. Nạn nhân bị hất văng khỏi xe ngựa và tử vong hôm 17/6, sau khi con ngựa hoảng sợ bỏ chạy lúc người điều khiển xe ngựa chụp ảnh cho gia đình du khách này.

Christina Hansen - Đại diện công đoàn chủ xe ngựa kéo cho biết, hội đồng Thành phố New York vừa có bước đi chưa từng có khi khai tử một ngành nghề kinh doanh hợp pháp.

Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ hoài nghi lệnh cấm này. Dự luật cũng yêu cầu thành phố xây dựng kế hoạch chuyển đổi cho lực lượng lao động trước tháng 4/2027, đồng thời xem xét bồi thường cho các chủ doanh nghiệp xe ngựa và hỗ trợ xử lý đàn ngựa.

Người dân bày tỏ quan điểm với dự luật mới gây ảnh hưởng tới một ngành nghề kinh doanh lâu đời

Theo đề xuất, những con ngựa này sẽ không bị mang đi giết mổ.



