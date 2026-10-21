Diễu hành chó hóa trang Halloween tại New York

Cuộc diễu hành chó hóa trang Halloween Tompkins Square lần thứ 36 diễn ra tại các tuyến phố ở khu East Village.

Cảm hứng hóa trang năm nay lấy cảm hứng trải rộng từ văn hóa đại chúng, các ngôi sao thể thao đến những ý tưởng độc đáo từ phim ảnh, âm nhạc hay tự sáng tạo. Thậm chí nhiều người đã đầu tư cả trang phục đôi cùng thú cưng của mình.

Người tham gia cho biết: "Đây là các nhân vật trong phim "Ở nhà một mình phần 2": cụ bà ở công viên trung tâm và các chú chim bồ câu bà ấy thường cho ăn”.

Một chú chó thuộc giống Pug hóa trang độc đáo khi "ẩn mình" giữa đĩa bánh mì, phô mai và hoa quả khổng lồ

Người tham gia chia sẻ: "Tôi hóa thân thành nhân vật trong Alice ở xứ sở thần tiên, nhưng theo phong cách New York".

Người tham gia đầu tư trang phục đôi cùng thú cưng khi hóa thân thành các nhân vật trong loạt phim "The Mandalorian"

Sự kiện còn có nhiều hoạt động vui chơi và sáng kiến hướng đến phúc lợi động vật, thúc đẩy việc nhận nuôi chó tại các trung tâm cứu hộ.