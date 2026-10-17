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Thế giới

Bướm chúa thu hút ánh nhìn tại bảo tàng New York

NHẬT MINH, MẠNH LINH, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Triển lãm “Hành trình của bướm chúa” tại New York tái hiện cuộc di cư dài tới 4.800 km của loài bướm này từ Bắc Mỹ đến Mexico, đồng thời cảnh báo những mối đe dọa từ các công trình xây dựng đối với hành trình sinh tồn của chúng.

Đôi cánh nhỏ bé đưa loài bướm chúa thực hiện hành trình phi thường trong cuộc di cư hàng năm từ miền Bắc nước Mỹ và Canada đến miền Trung Mexico. Một triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở New York đã tái hiện hành trình ấy thông qua lăng kính nghệ thuật, với hình minh họa của họa sĩ kiêm nhà bảo vệ môi trường Peter Kuper.

Triển lãm mang tên "Hành trình của bướm chúa", kết hợp tác phẩm nghệ thuật của Kuper và video về những con bướm chúa di trú.

Theo bảo tàng, chuyến đi về phía Nam của loài bướm này có thể dài tới 4800 cây số và kéo dài đến 2 tháng. Chúng dành cả mùa đông tập trung lại với nhau trên những ngọn núi rừng rậm của Mexico.

Bướm chúa thu hút ánh nhìn tại bảo tàng New York - Ảnh 1.

Một chú bướm thuộc loài Doris Longwing đậu trên chiếc lá sọc vàng xanh tại khu trưng bày bướm sống của bảo tàng

Tuy nhiên, các tòa nhà và công trình đã làm hành trình của chúng trở nên khó khăn hơn và đe dọa vòng đời của loài sinh vật này.

Ông Peter Kuper - Họa sĩ và nhà bảo vệ môi trường cho biết: "Nếu không có côn trùng - loài vật giúp thế giới vận hành, các cửa hàng tạp hóa sẽ trống rỗng. Không có cà phê, không có sô cô la".

Bướm chúa thu hút ánh nhìn tại bảo tàng New York - Ảnh 2.

Du khách tham quan và đọc thông tin tại khu vực triển lãm "Hành trình của bướm chúa" bên trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ

Bộ sưu tập nghiên cứu bướm của bảo tàng, chứa hơn 1,3 triệu mẫu bướm, bao gồm hàng ngàn con bướm chúa, mà những mẫu lâu đời nhất có từ những năm 1850.

Đối diện với khu trưng bày, du khách có thể chiêm ngưỡng những con bướm sống trong Vườn bướm Davis Family - nơi nuôi dưỡng tới 80 loài bướm từ khắp thế giới.

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