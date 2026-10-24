NMIXX tiết lộ chương trình đào tạo đặc biệt của JYP: Học cả phép tắc bàn ăn

Thực tập sinh JYP học từ phép tắc bàn ăn đến công nghệ thông tin

Trên kênh YouTube Bobeunyoung của đầu bếp Park Eun-young, hai thành viên NMIXX là Jiwoo và Kyujin đã chia sẻ về quá trình đào tạo tại JYP Entertainment. Kyujin cũng chia sẻ, thời còn là thực tập sinh, cô tham gia các lớp học vào thứ Bảy, với nội dung trải rộng từ phép tắc bàn ăn, lịch sử đến công nghệ thông tin.

Đáng chú ý, chương trình còn chú trọng những quy tắc ứng xử trong sinh hoạt thường ngày. Jiwoo và Kyujin cho biết họ được hướng dẫn cách sắp xếp, sử dụng dụng cụ ăn uống phù hợp với phong cách ẩm thực Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây.

Bên cạnh năng lực biểu diễn, thực tập sinh K-pop còn được trang bị những kỹ năng cần thiết trong môi trường chuyên nghiệp (Ảnh: Youtube NV)

Các thực tập sinh cũng học những phép lịch sự cơ bản như đặt khăn ăn lên đùi và không chống khuỷu tay lên bàn khi dùng bữa.

Park Eun-young bày tỏ sự bất ngờ khi nghe về những chia sẻ này, cô cho rằng chương trình đào tạo giống như một trường học, nơi học viên không chỉ học hát, nhảy mà còn được trang bị kỹ năng xã hội và phép tắc ứng xử.

Thực tập sinh JYP trải qua 11 hạng mục đánh giá, áp lực để hoàn thiện kỹ năng

Bên cạnh các lớp học, Kyujin còn kể về những kỳ đánh giá hằng tháng mà cô từng trải qua trong thời gian làm thực tập sinh. Nữ thần tượng chia sẻ về số lượng hạng mục đánh giá có thể lên đến 11, tùy từng đợt.

Jiwoo và Kyujin chia sẻ về chương trình đào tạo thực tập sinh với nhiều nội dung ngoài ca hát và vũ đạo (Ảnh: Youtube NV)

Các nội dung gồm thanh nhạc, động tác vũ đạo cơ bản, bài nhảy biên đạo, vũ đạo cover K-pop, ngoại ngữ và sáng tác lời rap. Đây là những kỹ năng cần có để hình thành khả năng biểu diễn đa dạng, từ giọng hát, khả năng làm chủ sân khấu đến tư duy âm nhạc.

NMIXX và góc nhìn hậu trường về quá trình rèn luyện trước khi ra mắt trong ngành công nghiệp K-pop (Ảnh: Youtube NV)

Kyujin thừa nhận quá trình đánh giá đôi khi tạo ra áp lực lớn. Tuy nhiên, nhìn lại quãng thời gian này, cô cho rằng những yêu cầu khắt khe đã giúp bản thân cải thiện kỹ năng và trưởng thành hơn.

Jiwoo và Kyujin sau đó ra mắt với tư cách thành viên NMIXX dưới trướng JYP Entertainment, một trong những công ty giải trí lớn của Hàn Quốc.

Hệ thống đào tạo phía sau ngành công nghiệp K-pop

Câu chuyện của hai thành viên NMIXX đã mang đến góc nhìn cụ thể về quá trình chuẩn bị phía sau sân khấu K-pop. Để ra mắt công chúng, thực tập sinh không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về ca hát và vũ đạo mà còn phải trải qua quá trình rèn luyện, đánh giá liên tục.

Từ phép tắc dùng bữa đến kiến thức công nghệ, chương trình đào tạo thực tập sinh JYP có nhiều nội dung đáng chú ý (Ảnh: Youtube NV)

Việc bổ sung các lớp học về ứng xử, lịch sử và công nghệ thông tin cho thấy, chương trình đào tạo được chia thành nhiều nhóm kỹ năng khác nhau. Trong khi đó, các kỳ đánh giá định kỳ tạo điều kiện để công ty theo dõi tiến độ phát triển của từng thực tập sinh.

Những chia sẻ của Jiwoo và Kyujin cũng cho thấy hành trình trở thành thần tượng không chỉ gắn với ánh đèn sân khấu và hào quang nổi tiếng, mà còn đòi hỏi sự kiên trì, khả năng thích nghi và quá trình tích lũy kỹ năng trong thời gian dài.

Nguồn tin: The Korea Times