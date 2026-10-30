Nâng tầm nông sản Việt, khẳng định bản sắc ẩm thực trên thị trường quốc tế

Đưa ẩm thực Việt đến thị trường quốc tế

Ẩm thực Việt Nam đang có thêm nhiều cơ hội tiếp cận người tiêu dùng quốc tế. Bên cạnh hệ thống nhà hàng, các sản phẩm chế biến sẵn cũng trở thành hướng đi tiềm năng, giúp món ăn truyền thống hiện diện trong đời sống hiện đại.

Tại Australia, thương hiệu VN Wrap & Roll lựa chọn phát triển các món ăn Việt dựa trên sự kết hợp giữa công thức truyền thống, nguyên liệu hai nước và công nghệ chế biến hiện đại. Năm 2009, cửa hàng đầu tiên ra đời với các sản phẩm bánh mì và món ăn Việt. Chỉ trong 5 năm, nhà sáng lập Bảo Phan đã phát triển hệ thống lên 6 chi nhánh tại những khu vực kinh doanh sầm uất ở Melbourne.

Quy trình đóng gói thực phẩm quy mô lớn trên hệ thống máy móc tự động hóa

Tiếp nối kinh nghiệm hơn ba thập kỷ, ông Bảo Phan hướng đến phát triển các sản phẩm chế biến sâu, đưa những món ăn quen thuộc như phở, bún bò Huế đến với người tiêu dùng ở nhiều quốc gia. Mục tiêu là giúp thực khách dễ dàng thưởng thức món Việt trong nhịp sống hiện đại mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng.

Kết hợp nguyên liệu Việt và công nghệ hiện đại

Để phát triển sản phẩm, doanh nghiệp nhập khẩu các loại mì khô, bún và gia vị từ Việt Nam, kết hợp với rau củ, thịt bò tại Australia. Công nghệ cấp đông sâu, không sử dụng chất bảo quản, giúp duy trì chất lượng và hương vị sản phẩm, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình bảo quản, vận chuyển.

Công nhân vận hành và kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền đóng gói tự động tại nhà máy chế biến

Không chỉ hướng đến cộng đồng người Việt, doanh nghiệp còn mở rộng tiếp cận người tiêu dùng bản địa và các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Mỹ, châu Âu. Đây cũng là hướng đi giúp các sản phẩm mang hương vị Việt có thêm cơ hội hiện diện trên thị trường toàn cầu.

Mở rộng đầu ra cho nông sản Việt

Theo bà Nguyễn Trang Ngọc Minh Thư, Chủ tịch Global Trade Connection, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành TasteViet Global, việc hợp tác với các đơn vị sản xuất thay vì chỉ tập trung vào bán lẻ sẽ giúp mở rộng quy mô tiêu thụ, tạo cơ hội phát triển thương hiệu tại Australia và nhiều thị trường khác.

Dây chuyền chiết rót và định lượng nguyên liệu tự động đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu

Với mong muốn đưa nông sản Việt tham gia sâu hơn vào thị trường thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B) tại Australia, ông Bảo Phan cùng nhiều doanh nhân gốc Việt đang từng bước kết nối nguồn nguyên liệu trong nước với chuỗi cung ứng quốc tế. Không chỉ mở rộng cơ hội tiêu thụ cho nông sản Việt, hành trình này còn góp phần đưa hương vị quê nhà vươn xa, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới.