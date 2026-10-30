Đảng viên làm kinh tế: Tiên phong kiến tạo, làm giàu chính đáng

Với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045, việc huy động mọi nguồn lực xã hội, đặc biệt là trí tuệ và năng lực của hàng triệu đảng viên, là một đòi hỏi tất yếu.

Sự hiện diện của tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp tư nhân không chỉ thúc đẩy sản xuất mà còn góp phần xây dựng văn hóa công sở tích cực, gắn kết người lao động

Tiên phong từ xưởng sản xuất đến thương trường

Tại một xưởng cơ khí nhộn nhịp, anh Lưu Minh Tâm - Chủ tịch Công ty TNHH Việt Tâm (TP. Hồ Chí Minh) đang tất bật điều hành đội ngũ gần 40 công nhân viên. Xuất thân là một kỹ sư và vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng hơn một thập kỷ qua, anh Tâm luôn giữ vững tác phong gương mẫu. Phát huy năng lực chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất máy hàn và các hệ thống tự động hóa như robot hàn, người đảng viên ấy không ngừng nỗ lực để khẳng định dấu ấn của doanh nghiệp trên thị trường.

"Tôi vinh dự được kết nạp Đảng vào năm 2013. Với tôi, là đảng viên trước tiên phải thể hiện sự tiên phong và trách nhiệm trong công việc hằng ngày. Đó là làm ăn đúng pháp luật, chăm lo tốt cho đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và giữ vững uy tín với khách hàng", anh Tâm chia sẻ.

Không chỉ ở các xưởng cơ khí, vai trò của tổ chức Đảng cũng đang bám rễ sâu rộng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên, một buổi sinh hoạt chi bộ diễn ra trang trọng nhưng không kém phần sôi nổi. Hiện chi bộ của doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nông sản này có 12 đảng viên, và con số vẫn tiếp tục tăng lên qua từng năm.

Anh Lư Nguyễn Xuân Vũ - Tổng Giám đốc Tập đoàn, đồng thời là Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: "Là đảng viên, chúng tôi luôn chủ động tìm hiểu các quy định, nắm rõ những điều đảng viên được khuyến khích và những điều không được làm. Từ đó, chúng tôi điều hành doanh nghiệp đi đúng hướng, tạo ra giá trị thực sự cho đất nước bằng những đóng góp mang tính lâu dài".

Sự hiện diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân không chỉ giúp định hướng chiến lược kinh doanh mà còn thổi một luồng sinh khí mới vào văn hóa công sở. Anh Lê Văn Thẩm - nhân viên công ty, bày tỏ sự phấn khởi: "Từ khi công ty có chi bộ, tư tưởng và ngay cả cách giao tiếp, xưng hô giữa mọi người cũng có sự chuyển biến tích cực. Tôi hy vọng mô hình này sẽ lan tỏa, bởi doanh nghiệp nào có tổ chức chi bộ cũng là một điều rất đáng quý".

Một buổi sinh hoạt chi bộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên - nơi tổ chức Đảng luôn đóng vai trò định hướng doanh nghiệp phát triển bền vững và tuân thủ pháp luật

Khơi thông dư địa, giải phóng nguồn lực

Thống kê cho thấy, toàn Đảng hiện có hơn 5,6 triệu đảng viên. Tuy nhiên, tỷ lệ đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân mới chỉ chiếm khoảng 0,15%, và số đảng viên làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân dừng lại ở mức 3,34%. Những con số này cho thấy dư địa để huy động năng lực, trí tuệ và nguồn lực hợp pháp của đảng viên vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước vẫn còn rất lớn. Quy định 224 ra đời chính là cơ sở pháp lý quan trọng để khơi thông nguồn lực ấy.

Đánh giá về bước tiến thể chế này, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh, phân tích: "Đảng viên cần phải là những người tiên phong trong đổi mới sáng tạo, kinh doanh, tạo việc làm và đặc biệt là chăm lo cho người lao động. Chúng ta được quyền làm giàu một cách chính đáng, nhưng sự làm giàu ấy phải gắn liền với trách nhiệm xã hội".

Theo Tiến sĩ Mỹ Dung, Quy định 224 không chỉ tạo điều kiện phát huy trí tuệ, nguồn lực hợp pháp của đảng viên mà còn vạch ra ranh giới rõ ràng, giúp ngăn ngừa các xung đột lợi ích. "Tôi kỳ vọng quy định này sẽ là điểm tựa vững chắc để các đảng viên an tâm đầu tư, khởi nghiệp, biến khát vọng cống hiến lâu nay thành những giá trị thiết thực góp phần xây dựng đất nước", bà Dung khẳng định.

Quy định 224 vừa tạo điều kiện khơi thông nguồn lực, vừa xác định ranh giới rõ ràng giúp đảng viên làm giàu chính đáng mà không vi phạm kỷ luật", Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung nhấn mạnh

Trong nền kinh tế thị trường, làm giàu bằng chính năng lực, trí tuệ và sức lao động của bản thân là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Thế nhưng, đối với một người đảng viên, hành trình kinh doanh còn đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về kỷ luật, đạo đức, trách nhiệm nêu gương và sự minh bạch trong từng quyết định. Đó không chỉ là thách thức, mà còn là thước đo chân thực nhất về bản lĩnh và trách nhiệm của người đảng viên trên mặt trận kinh tế hôm nay.