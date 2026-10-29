Năm học sinh nghi ăn lá ngón, một em tử vong

Lá ngón (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 28/10, tại Trường liên cấp xã Hùng Sơn, thuộc điểm trường xã Ch’Ơm cũ, 5 học sinh gồm R.T.N.U (12 tuổi), R.T.B.Q (sinh năm 2013), P.T.H.T (13 tuổi), R.T.S.P.T.M.(13 tuổi) và T.N.M.H.(13 tuổi) cùng ăn một loại lá. Phát hiện sự việc, nhà trường phối hợp với các lực lượng tại địa phương khẩn trương đưa các em đến Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn để cấp cứu. Tuy nhiên, đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, em T.N.M.H.đã tử vong. Bốn học sinh còn lại tiếp tục được các nhân viên y tế cấp cứu và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với Trạm Y tế xã Hùng Sơn tập trung cứu chữa các học sinh gặp nạn. Đồng thời, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an xã và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Bên cạnh công tác cứu chữa, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng còn phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên các gia đình có con gặp nạn; đồng thời hỗ trợ gia đình học sinh tử vong.

Hiện tình trạng sức khỏe của 4 học sinh đã dần ổn định. Nguyên nhân các học sinh ăn loại lá nghi là lá ngón. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nguồn: Báo Tin Tức/TTXVN