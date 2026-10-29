CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Đời sống

Năm học sinh nghi ăn lá ngón, một em tử vong

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thông tin về việc 5 học sinh tại xã biên giới Hùng Sơn gặp nạn sau khi ăn một loại lá nghi là lá ngón; trong đó 1 em đã tử vong, 4 em còn lại đang được cấp cứu, theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế.

Năm học sinh nghi ăn lá ngón, một em tử vong- Ảnh 1.

Lá ngón (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 28/10, tại Trường liên cấp xã Hùng Sơn, thuộc điểm trường xã Ch’Ơm cũ, 5 học sinh gồm R.T.N.U (12 tuổi), R.T.B.Q (sinh năm 2013), P.T.H.T (13 tuổi), R.T.S.P.T.M.(13 tuổi) và T.N.M.H.(13 tuổi) cùng ăn một loại lá. Phát hiện sự việc, nhà trường phối hợp với các lực lượng tại địa phương khẩn trương đưa các em đến Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn để cấp cứu. Tuy nhiên, đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, em T.N.M.H.đã tử vong. Bốn học sinh còn lại tiếp tục được các nhân viên y tế cấp cứu và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với Trạm Y tế xã Hùng Sơn tập trung cứu chữa các học sinh gặp nạn. Đồng thời, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an xã và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Bên cạnh công tác cứu chữa, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng còn phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên các gia đình có con gặp nạn; đồng thời hỗ trợ gia đình học sinh tử vong.

Hiện tình trạng sức khỏe của 4 học sinh đã dần ổn định. Nguyên nhân các học sinh ăn loại lá nghi là lá ngón. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nguồn: Báo Tin Tức/TTXVN

Tin liên quan

54 người tử vong do bệnh dại, cảnh báo chủ quan sau khi bị chó cắn

54 người tử vong do bệnh dại, cảnh báo chủ quan sau khi bị chó cắn

(HTV) - Trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 54 người tử vong do bệnh dại, khoảng 400.000 người phải điều trị dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn hoặc tiếp xúc có nguy cơ. Tiêm phòng kịp thời giúp ngăn ngừa nguy cơ tử vong.

Hà Nội: 2 người tử vong trong vụ cháy tại xã Thượng Phúc

Hà Nội: 2 người tử vong trong vụ cháy tại xã Thượng Phúc

Tối 7/10, một vụ cháy tại nhà dân ở thôn La Phù, xã Thượng Phúc,TP. Hà Nội đã xảy ra khiến 2 người tử vong.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Sự trở lại bùng nổ của Baifern Pimchanok trong phim "Ngọc nữ báo thù"

Sự trở lại bùng nổ của Baifern Pimchanok trong phim "Ngọc nữ báo thù"

Văn hóa - Giải trí 14:03 28/10/2026

(HTV) - Baifern Pimchanok trở lại màn ảnh với vai diễn kép trong "Ngọc nữ báo thù" (The Hidden Shadow), bộ phim tâm lý, tình cảm xoay quanh bí mật về cái chết của một cô gái và hành trình đòi lại công lý của người chị em sinh đôi. Màn đối đầu giữa những nhân vật nữ có cá tính mạnh là điểm nhấn của tác phẩm.

Bầu cử Quốc hội Israel rơi vào thế bế tắc

Bầu cử Quốc hội Israel rơi vào thế bế tắc

Thế giới 13:27 28/10/2026

(HTV) - Ngày 27/10, cử tri Israel đi bỏ phiếu bầu Quốc hội (Knesset) khóa mới. Kết quả sơ bộ cho thấy cả liên minh của Thủ tướng Netanyahu lẫn phe đối lập đều chưa đạt thế đa số.

Đột phá A.I. và kết nối dữ liệu trong quản lý đô thị TP. Hồ Chí Minh

Công nghệ 15:16 28/10/2026

(HTV) - Ứng dụng A.I. quản trị siêu đô thị cần thể chế và thực thi làm then chốt, giải quyết giao thông và ngập lụt tại TP. Hồ Chí Minh qua kết nối dữ liệu công - tư.

“Chiến đấu thời Trung cổ” hút hàng trăm người tại Bắc Kinh

Thế giới 22:38 28/10/2026

(HTV) - Chiến đấu thời Trung cổ thu hút hàng trăm người tham gia sự kiện Cúp Sơn Hà tại một công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Những người chơi mặc áo giáp, sử dụng kiếm, rìu và vũ khí cán dài để tranh tài, với tổng trọng lượng trang bị có thể lên tới khoảng 30kg.

Xem thêm