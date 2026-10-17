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Thế giới

Mỹ: Thư kí báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia bị miễn nhiệm

MẠNH LINH, XUÂN TUẤN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Các nguồn tin từ chính quyền Mỹ xác nhận Thư kí báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia bị sa thải sau chưa đầy một tuần nhậm chức, trở thành người phát ngôn có thời gian tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử Nhà Trắng.

Bà Katie Zacharia chính thức bắt đầu công việc hôm 12/10 để kế nhiệm bà Karoline Leavitt, với kì vọng sẽ giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump truyền tải mạnh mẽ hơn các thành tựu của chính quyền trước giới truyền thông. Tuy nhiên, theo hai quan chức Nhà Trắng, bà đã phải nhận quyết định thôi việc và đang trong quá trình bàn giao nhiệm vụ chỉ sau vài ngày làm việc.

Mỹ: Thư kí báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia bị miễn nhiệm - Ảnh 1.

Tân thư kí báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia bị sa thải sau chưa đầy một tuần làm việc (Nguồn: Reuters)

Trước khi thông tin sa thải được công bố, Tổng thống Trump cũng để ngỏ khả năng thay đổi nhân sự khi trả lời báo chí trong ngày 16/6, cho biết ông đã trực tiếp khuyên bà Zacharia cân nhắc lại việc tiếp tục đảm nhận vị trí này trước những áp lực truyền thông ngay trong tuần đầu tiên.

"Tôi đã nói với cô ấy rằng: 'Tôi nghĩ cô nên tìm kiếm hạnh phúc thì hơn, và tôi không chắc cô có thể hạnh phúc trong công việc này.' Chẳng có gì dễ dàng trong công việc này cả", ông Trump nói trước báo giới.

Hiện Nhà Trắng khuyết vị trí phát ngôn viên chủ chốt chỉ hơn hai tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kì tháng 11, dù vậy Tổng thống Trump khẳng định với kênh Fox News rằng ông chưa vội bổ nhiệm người thay thế.

Nguyên nhân bà Zacharia kết thúc nhiệm kì chóng vánh xuất phát từ những đánh giá không mấy tích cực sau buổi họp báo ra mắt hôm 13/10, cùng các buổi phỏng vấn truyền hình sau đó. Đáng chú ý, bà đã trở thành tâm điểm chỉ trích liên quan đến tính xác thực trong hồ sơ năng lực pháp lí.

Mỹ: Thư kí báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia bị miễn nhiệm - Ảnh 2.

Bà Katie Zacharia trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng do tính xác thực năng lực pháp lí (Nguồn: Reuters)

Dù từng được Tổng thống Trump giới thiệu là luật sư và bản thân bà cũng tuyên bố từng hành nghề luật giao dịch quốc tế với đầy đủ chứng chỉ, kết quả rà soát dữ liệu cho thấy cựu sinh viên trường luật Đại học Pepperdine này không có tên trong danh sách đoàn luật sư tại bất kì tiểu bang nào của Mỹ hay Đặc khu Columbia. Đến ngày 15/10, bà Zacharia phải thừa nhận trên sóng truyền hình rằng mình chưa vượt qua kì thi sát hạch luật sư, vốn là điều kiện bắt buộc để được phép hành nghề luật hợp pháp tại Mỹ.

Hiện tại, cả Nhà Trắng và bà Zacharia đều chưa đưa ra bình luận chính thức về quyết định chấm dứt hợp đồng. Sự việc lần này phá vỡ kỉ lục về thời gian tại nhiệm ngắn ngủi của các quan chức truyền thông cấp cao dưới thời Tổng thống Trump, vượt qua cả trường hợp của cựu Giám đốc Truyền thông Anthony Scaramucci – người từng rời chức vụ chỉ sau 10 ngày làm việc trong nhiệm kì đầu tiên của ông Trump.

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