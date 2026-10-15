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Thế giới

Mỹ: triển lãm kỷ niệm tròn 100 năm ra mắt gấu Winnie-the-Pooh

VIỆT HÙNG, VIỆT HÀ, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Nhân dịp tròn 100 năm chú gấu Winnie-the-Pooh ra mắt độc giả, Thư viện Công cộng New York ở Mỹ tổ chức triển lãm đặc biệt nhằm kỉ niệm cột mốc này.

Mang tên “Silly Old Bear!: Winnie-the-Pooh at 100”, triển lãm đánh dấu cột mốc 100 năm kể từ khi nhân vật gấu nổi tiếng xuất hiện trong tác phẩm văn học của nhà văn Milne vào năm 1926.

Chương trình giới thiệu những ấn bản đầu tiên của các cuốn sách Winnie-the-Pooh, tranh minh họa nguyên bản của họa sĩ Shepard, những bản phác thảo của nhà xuất bản và đặc biệt là những con búp bê Winnie-the-Pooh nguyên bản.

Mỹ: triển lãm kỷ niệm tròn 100 năm ra mắt gấu Winnie-the-Pooh - Ảnh 1.
Mỹ: triển lãm kỷ niệm tròn 100 năm ra mắt gấu Winnie-the-Pooh - Ảnh 2.
Mỹ: triển lãm kỷ niệm tròn 100 năm ra mắt gấu Winnie-the-Pooh - Ảnh 3.

Các sản phẩm và những ấn bản đầu tiên của các cuốn sách về gấu Winnie-the-Pooh được trưng bày tại triển lãm 

Nhân viên bảo tàng Michael InMan cho biết, những phiên bản búp bê Winnie-the-Pooh là nhân vật thu hút đông đảo khách tham quan. Sức hấp dẫn của các câu chuyện không chỉ nằm ở tình bạn, trí tưởng tượng mà còn ở nỗi hoài niệm về cuộc sống bình yên, đặc biệt trong bối cảnh hai tác giả từng trải qua Thế chiến thứ nhất.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 30/11. Còn bộ sưu tập búp bê sẽ được trưng bày xuyên suốt tại thư viện.

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