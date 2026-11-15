Mỹ thắng đậm Haiti 6-0, Pulisic lập cú đúp trong ngày trở lại

Mỹ bùng nổ trong hiệp hai

Ở trận lượt đi diễn ra ngày 14/11, đội tuyển Mỹ nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Từ tình huống đá phạt của Sebastian Berhalter, hậu vệ Auston Trusty thoát khỏi sự đeo bám của đối phương rồi dứt điểm chính xác, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Haiti nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự của Mỹ. Thủ môn Diego Kochen có những pha xử lý quan trọng, trong đó đáng chú ý là tình huống cản phá cú sút của Danley Jean Jacques ở phút 16.

Đội tuyển Haiti gặp nhiều khó khăn trước sức ép tấn công liên tục của đội chủ nhà (Ảnh: AP)

Sau giờ nghỉ, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đội tuyển Mỹ. Phút 52, tiền đạo trẻ Julian Hall nâng tỷ số lên 2-0 sau đường kiến tạo của Antonee Robinson. Đây là bàn thắng thứ tư của Hall trong năm lần ra sân cho đội tuyển quốc gia.

Tâm điểm của trận đấu là Christian Pulisic. Ngôi sao đang thi đấu cho AC Milan ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 62, trước khi hoàn tất cú đúp chỉ 101 giây sau đó bằng pha dứt điểm từ đường chuyền của Alex Freeman. Hai bàn thắng liên tiếp giúp Mỹ nới rộng cách biệt lên 4-0.

Đến phút 68, Weston McKennie đánh đầu ghi bàn sau pha kiến tạo của Malik Tillman. Phút 82, Folarin Balogun ấn định chiến thắng 6-0, cũng từ đường chuyền của Tillman. Như vậy, Mỹ có năm cầu thủ khác nhau ghi bàn, trong đó Tillman đóng góp hai pha kiến tạo.

Pochettino chia tay đội tuyển với lợi thế lớn

Chiến thắng trước Haiti mang ý nghĩa đáng chú ý trong giai đoạn chuyển giao của đội tuyển Mỹ. Đây là một trong những trận đấu cuối cùng của HLV Mauricio Pochettino trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân người Argentina đã sử dụng nhiều cầu thủ từng góp mặt tại World Cup 2026, đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt trẻ như Julian Hall.

Chiến thắng cách biệt giúp đội tuyển Mỹ tiến gần hơn đến tấm vé vào vòng chung kết CONCACAF Nations League (Ảnh: AP)

Với chiến thắng cách biệt sáu bàn, đội tuyển Mỹ tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về, dự kiến diễn ra ngày 17/11 tại Cincinnati, bang Ohio. Hai đội sẽ xác định tấm vé đi tiếp dựa trên tổng tỷ số sau hai lượt trận. Đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ góp mặt tại vòng chung kết CONCACAF Nations League vào tháng 3/2027.

Nguồn: AP