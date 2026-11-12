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Thể thao

Mỹ bất ngờ rút đội tuyển U17 khỏi World Cup 2026

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
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(HTV) - Liên đoàn Bóng đá Mỹ quyết định rút đội tuyển nam U17 khỏi FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar vì những lo ngại về an toàn. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ duy trì cảnh báo đi lại cấp độ 3 đối với quốc gia Trung Đông này.

Mỹ hủy kế hoạch tham dự World Cup U17

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Mỹ vừa đưa ra thông báo với các cầu thủ về quyết định rút đội tuyển nam U17 khỏi FIFA U17 World Cup 2026, đồng thời hủy đợt tập huấn trước giải đấu.

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Đội tuyển U17 Mỹ quyết định rút lui khỏi FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar vì lo ngại vấn đề an ninh (Ảnh: GOAL.COM)

Trong bức thư Liên đoàn gửi đến các thành viên đội tuyển, Liên Đoàn cho biết quyết định được đưa ra trước những diễn biến hiện tại, đặc biệt là cảnh báo đi lại cấp độ 3 của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với Qatar cùng các chỉ thị liên quan dành cho nhân viên đại sứ quán và gia đình.

Sức khỏe và sự an toàn của các cầu thủ cũng như nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Liên đoàn Bóng đá Mỹ nhấn mạnh

Theo cảnh báo được cập nhật trong tháng 10/2026, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân cân nhắc việc đến Qatar do nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang. 

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Các cầu thủ U17 Mỹ không tiếp tục hành trình chuẩn bị cho giải đấu sau quyết định rút lui của Liên đoàn Bóng đá nước này (Ảnh: AFP)

Văn bản cũng đề cập những cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Ả-rập Xê-út, trong đó có các sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Liên đoàn Bóng đá Mỹ cho biết sẽ thông báo quyết định đến các câu lạc bộ chủ quản của cầu thủ. Đồng thời, Liên đoàn đề nghị các thành viên đội tuyển không đưa ra bình luận công khai cho đến khi FIFA chính thức công bố thông tin.

Hiện FIFA vẫn chưa đưa ra phản hồi về quyết định rút lui của đội tuyển Mỹ.

Bảng đấu U17 World Cup 2026 có sự thay đổi?

FIFA U17 World Cup 2026 dự kiến diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, với sự tham gia của 48 đội tuyển. Theo lịch thi đấu ban đầu, Mỹ nằm ở bảng J cùng Montenegro, Chile và Algeria.

Đội bóng xứ cờ hoa dự kiến ra quân gặp Montenegro vào ngày 21/11, trước khi lần lượt đối đầu với Chile và Algeria. Việc Mỹ rút lui chỉ hơn một tuần trước thời điểm khai mạc đặt ra câu hỏi về phương án điều chỉnh bảng đấu và đội tuyển thay thế.

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Qatar tiếp tục là quốc gia đăng cai FIFA U17 World Cup, nhưng giải đấu năm 2026 ghi nhận biến động trước ngày khai mạc (Ảnh: FIFA)

Ở giải đấu năm 2025, cũng được tổ chức tại Qatar, U17 Mỹ dừng bước tại vòng 32 đội. Đây là giải đấu đầu tiên được tổ chức theo thể thức 48 đội, đồng thời mở đầu kế hoạch đăng cai liên tiếp 5 kỳ World Cup U17 nam của Qatar trong giai đoạn 2025-2029.

Quyết định của Liên đoàn Bóng đá Mỹ diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục tác động đến các hoạt động thể thao quốc tế. 

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Lịch thi đấu của Mỹ vào ngày 21/11 do FIFA công bố vẫn chưa có gì thay đổi (Ảnh: FIFA)

Việc bảo đảm an toàn cho cầu thủ và ban huấn luyện, đặc biệt với một đội tuyển gồm những vận động viên ở độ tuổi 16-17, trở thành yếu tố được đặt lên hàng đầu trong quyết định tham dự giải đấu lần này.

Nguồn tin: Reuters

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