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Thế giới

Mỹ ra mắt phương pháp mới giúp phục hồi rạn san hô

ANH THƯ, VIỆT HÙNG, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Trước tình trạng nhiều rạn san hô trên thế giới bị tẩy trắng do biến đổi khí hậu, các nhà khoa học tại Đại học Stanford, Mỹ đang thử nghiệm một phương pháp phục hồi mới: cho san hô bị tẩy trắng tiếp xúc với những cá thể khỏe mạnh.

Theo nhóm nghiên cứu, chỉ sau thời gian ngắn tiếp xúc với san hô khỏe mạnh, những phần san hô bị tẩy trắng đã dần lấy lại màu sắc. Và sau 9 tuần, các nhà khoa học thậm chí không còn phân biệt được đâu là phần san hô bị tẩy trắng ban đầu.

Mỹ ra mắt phương pháp mới giúp phục hồi rạn san hô- Ảnh 1.
Mỹ ra mắt phương pháp mới giúp phục hồi rạn san hô- Ảnh 2.

Các nghiên cứu nhằm lấy lại màu sắc cho các san hô bị tẩy trắng 

Danny Collins - tác giả nghiên cứu, đại học Stanford cho biết, khi tiếp xúc với nhau, các mô của san hô khỏe mạnh và san hô bị tẩy trắng sẽ hợp lại thành một, tạo thành một cầu nối truyền dưỡng chất.

Mỹ ra mắt phương pháp mới giúp phục hồi rạn san hô- Ảnh 3.

2 mô san hô khỏe mạnh và san hô bị tẩy trắng đang tạo thành 1 cầu nối truyền dưỡng chất trong quá trình phục hồi

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu lưu ý phương pháp này cần có một bản sao san hô khỏe mạnh, có cùng đặc điểm di truyền với từng rạn san hô bị tẩy trắng. Đây là yêu cầu khó đáp ứng nếu triển khai phục hồi trên diện rộng.

Trong những tháng tới, các nhà khoa học dự định tìm kiếm những phương thức khác để đưa tảo có lợi vào san hô mà không cần phải duy trì tiếp xúc liên tục.


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