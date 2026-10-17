Chuyên gia cảnh báo nguy cơ san hô tuyệt chủng đang gia tăng

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature, gần 44% số loài san hô tạo rạn trên thế giới đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng cao hơn, trong đó nhiệt độ nước biển tăng cao là mối đe dọa hàng đầu.

Ông David Obura - Đồng tác giả nghiên cứu cho biết: "Mức độ chịu ảnh hưởng từ tình trạng nước biển ấm lên cũng rất đa dạng, tùy thuộc vào việc các khu vực đó phải hứng chịu sự gia tăng nhiệt độ như thế nào".

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Hàng hải Úc (AIMS) đang lặn biển để kiểm tra và đo đạc mức độ tẩy trắng của rạn san hô

Bà Françoise Cabada-BlancoĐồng tác giả nghiên cứu, Đại học Portsmouth chia sẻ: “Rạn san hô có giá trị vô cùng lớn đối với con người, xét về an ninh lương thực cũng như khả năng bảo vệ bờ biển".

Tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, 43% số loài san hô được xếp vào nhóm bị đe dọa, trong khi tại Đại Tây Dương, con số này lên tới 50%.

Một rạn san hô lớn bị tẩy trắng trắng xóa do nhiệt độ nước biển tăng cao, làm mất đi màu sắc tự nhiên ban đầu

Các nhà khoa học tiếp tục kêu gọi tăng cường nỗ lực hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu, cảnh báo nhiệt độ tiếp tục gia tăng sẽ đẩy các quần thể san hô còn lại vào nguy cơ cao hơn.