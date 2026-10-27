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Thể thao

Muay TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hành trình chinh phục huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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(HTV) - Võ sĩ Nguyễn Thanh Hằng trở thành điểm sáng của đội tuyển Muay TP. Hồ Chí Minh khi giành chiến thắng ở tứ kết hạng cân 51kg nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Kết quả này giúp cô giành quyền vào bán kết, tiếp tục nuôi hy vọng đóng góp vào mục tiêu 2 huy chương vàng của đội tuyển.

Nguyễn Thanh Hằng ngược dòng vào bán kết

Ở trận tứ kết hạng cân 51kg nữ, Nguyễn Thanh Hằng đối đầu Nguyễn Thị Hiền Lương của Thanh Hóa. Trong hiệp đấu đầu tiên, võ sĩ TP. Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn trước những cú đấm tầm gần đầy uy lực của đối thủ. Sức ép từ Hiền Lương khiến Thanh Hằng phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu để tìm kiếm cơ hội ghi điểm.

Muay TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hành trình chinh phục huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 1.
Muay TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hành trình chinh phục huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 2.
Muay TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hành trình chinh phục huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 3.

Nguyễn Thanh Hằng tận dụng lợi thế sải chân và điều chỉnh chiến thuật trước đối thủ Nguyễn Thị Hiền Lương

Bước sang hai hiệp còn lại, Thanh Hằng cho thấy khả năng thích ứng chiến thuật hiệu quả. Cô tận dụng lợi thế sải chân dài, kết hợp những pha áp sát đúng thời điểm để triển khai đòn đánh và liên tục ghi điểm. Sự điều chỉnh kịp thời giúp nữ võ sĩ TP. Hồ Chí Minh lấy lại thế trận, tạo nên màn ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng chung cuộc.

Kết quả này đưa Thanh Hằng vào bán kết, nơi cô sẽ chạm trán Thái Thị Kim Anh của đội tuyển Quân đội. Đây tiếp tục là thử thách quan trọng trên hành trình cạnh tranh huy chương, đòi hỏi võ sĩ TP. Hồ Chí Minh duy trì sự tập trung, bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống trước đối thủ.

Các võ sĩ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hướng đến mục tiêu 2 HCV

Trong ngày thi đấu này, đội tuyển Muay TP. Hồ Chí Minh còn có hai võ sĩ tranh tài ở các trận tứ kết. Tại hạng cân 45kg nữ, Phạm Thị Phương Anh không thể vượt qua Hoàng Khánh Mai của Hà Nội. Trong khi đó, Huỳnh Hoàng Phi dừng bước trước Nguyễn Ngọc Hoàng, cũng thuộc đội tuyển Hà Nội, ở hạng cân 54kg nam.

Muay TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hành trình chinh phục huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 4.

Thanh Hằng giành quyền vào bán kết, tiếp tục hành trình chinh phục huy chương vàng

Như vậy, Nguyễn Thanh Hằng là võ sĩ TP. Hồ Chí Minh duy nhất giành chiến thắng trong ngày thi đấu tứ kết thứ hai. Kết quả này giúp đội tuyển duy trì hy vọng ở nội dung của Thanh Hằng, đồng thời đặt ra yêu cầu tập trung cho những lượt trận tiếp theo.

Bên cạnh Thanh Hằng, Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Phạm Ngọc Mẫn và Lý Diệu Phước cũng là những gương mặt được kỳ vọng tiến sâu tại giải. Với mục tiêu giành 2 huy chương vàng ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đội tuyển Muay TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nỗ lực qua từng trận đấu, hướng đến việc hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/NNxLCz9dvlc?si=YQyFYqdrcWVpSqyU

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