Miền Trung có nơi mưa trên 250mm, cảnh báo mưa cường độ lớn

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 250mm/đợt.

Mưa lớn tại miền Trung có nguy cơ gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực có địa hình dốc

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 80mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Hiện nay (18/11), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trong ngày và đêm 18/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Tại Bắc Bộ, mưa tập trung vào ban ngày, đêm có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, khu vực Bắc Trung Bộ mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và nguy cơ ngập úng, sạt lở

Trong các đợt mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.