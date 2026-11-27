Từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, khu vực TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng nay (27/11), khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/11 đến 8 giờ ngày 27/11 có nơi trên 40mm như các trạm: Hòa Tâm (Đắk Lắk) 41.0mm, Cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) 46.6mm.

Diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, khu vực TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; khu vực TP. Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ đêm 27/11 đến đêm 28/11, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 27/11, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo

Từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Tổng lượng mưa tính từ ngày 27/11 đến sáng 30/11:

Khu vực từ TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Tp. Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa: phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai cấp 2.

Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (theo dõi thêm thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn).