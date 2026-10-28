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Xã hội

Mr Hunter khai về nguồn gốc 142kg vàng, lý do ở nước ngoài trước khi bị bắt

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter đồng phạm với Mr Pips về hành vi lừa đảo, bị tạm giữ 142kg vàng cùng nhiều tài sản là bất động sản, tiền tỉ.

Mr Hunter khai về nguồn gốc 142kg vàng, lý do ở nước ngoài trước khi bị bắt - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử Mr Pips, Mr Hunter và 186 bị cáo

Sáng 28/10, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế".

Lê Khắc Ngọ - tức Mr Hunter, trong vụ án bị xác định đồng phạm với Mr Pips về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, tài sản chiếm đoạt là gần 340 tỉ đồng. Cáo trạng cũng xác định bị cáo tội danh rửa tiền.

Theo hồ sơ, năm 2019, Lê Khắc Ngọ bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước tòa, Ngọ thừa nhận cáo trạng truy tố. Chủ tọa đã thẩm vấn bị cáo về sai phạm, về số vàng bị tạm giữ, cũng như "nguồn gốc" của biệt danh Mr Hunter.

Ngọ cho hay, bản thân chỉ quản lý các văn phòng ở Hà Nội, nhưng từ tháng 5.2023, khi bị cáo ở nước ngoài thì không rõ hoạt động của những văn phòng này.

"Bị cáo đã ở đâu?" - chủ tọa Trần Nam Hà hỏi. "Ban đầu bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ", Ngọ khai.

Thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ, bị cáo có nghe việc Bùi Trung Đức (bị đưa ra xét xử trước đó tại TAND Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Ngọ) bị bắt nên khi hết hạn Visa đã không trở về Việt Nam mà về Campuchia.

Bị cáo Ngọ ở lại Campuchia đến khi bị bắt giữ (tháng 12/2025). Những năm ở Campuchia, Ngọ vẫn làm việc trong đường dây của Mr Pips.

"Biệt danh Mr Hunter từ đâu mà có?", chủ tọa hỏi.

Ngọ cho hay, khi tham gia với Mr Pips, được tư vấn phải lập các kênh trên mạng xã hội như TikTok, YouTube. Khi đó, Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, người cùng Mr bàn bạc, lập các sàn giao dịch quốc tế dụ dỗ nhà đầu tư) đặt cho biệt danh Mr Hunter.

Liên quan đến số tài sản lớn bị thu giữ, tạm giữ, Ngọ cho hay muốn dùng 142kg vàng (tương đương 143 miếng vàng miếng) để khắc phục hậu quả cho bản thân, cho nhân viên bộ phận sale, bộ phận văn phòng dưới quyền mình trước đó.

"Bị cáo nhận thức được số tiền đó là do từ hưởng lợi mà có nên phải có trách nhiệm khắc phục", Ngọ khai và nếu còn dư thì sẽ khắc phục tiếp tục ở giai đoạn 2 của vụ án.

"Số vàng đó có đủ khắc phục?" - chủ tọa Trần Nam Hà hỏi. "Thời điểm bị thu giữ có dư một chút", Ngọ trả lời và cho hay, đến nay với từng đó vàng, giá trị sẽ khoảng 600 tỉ đồng. Do đó, bị cáo mong muốn được định giá lại.

"142kg vàng đó từ đâu mà có?", chủ tọa tiếp tục thẩm vấn. Ngọ khai rằng, đây là khoản hoa hồng bị cáo nhận được. Bị cáo khi được thưởng không nhận tiền mà chỉ nhận vàng.

Chủ tọa "nhắc" Ngọ việc bị cáo đang bị Viện KSND Hà Nội xác định tội danh "rửa tiền". Hồ sơ thể hiện, bị cáo đã dùng hơn 188 tỉ đồng hưởng lợi để mua vàng. Ngọ mong tòa xem xét về việc này.

Chiều nay tòa tiếp tục làm việc.

Nguồn: Báo Lao động

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