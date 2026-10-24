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Xã hội

Hơn 4 tỷ đồng chung tay chăm lo người nghèo tại Bình Thạnh

HỒNG TRÂM, HỒ ĐỨC, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Với tổng kinh phí đăng ký ủng hộ hơn 4 tỷ đồng cho hai nguồn quỹ, phường Bình Thạnh lan tỏa tinh thần tương thân tương ái thông qua Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và mô hình “Cây Nghĩa tình Bình Thạnh”. Chương trình góp phần chăm lo các hoàn cảnh khó khăn và phát huy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia từ cộng đồng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh tổ chức hội nghị phát động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, đồng thời hội thu Quỹ "Vì người nghèo" và Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc".

Hơn 4 tỷ đồng chung tay chăm lo người nghèo tại Bình Thạnh - Ảnh 1.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tại 53 khu phố

Các tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức đóng góp phù hợp với điều kiện thực tế, từ kinh phí trực tiếp đến học bổng, phương tiện sinh kế và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, nguồn lực xã hội được huy động để góp phần chăm lo đời sống người dân và thực hiện các hoạt động an sinh tại địa phương.

Điểm nhấn của chương trình là mô hình "Cây Nghĩa tình Bình Thạnh", với mỗi bông hoa tượng trưng cho một công trình, phần việc hoặc sự sẻ chia dành cho những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Hơn 4 tỷ đồng chung tay chăm lo người nghèo tại Bình Thạnh - Ảnh 2.

Mô hình không chỉ ghi nhận những đóng góp thiết thực mà còn góp phần khuyến khích tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của cộng đồng trong các hoạt động vì người nghèo

Ông Lê Hữu Phú - Người dân phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh cho biết cá nhân ông đã hỗ trợ 172 triệu đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật bán vé số.

Tiếp nối những nghĩa cử nhân ái, chăm lo người nghèo khó

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Đại đức Thích Minh Phú - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Chánh, Chủ nhiệm Quỹ Khuyến học Thiện nguyện Chánh Đạo cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ người khiếm thị và học sinh, sinh viên mồ côi do COVID-19.

Hơn 4 tỷ đồng chung tay chăm lo người nghèo tại Bình Thạnh - Ảnh 3.
Hơn 4 tỷ đồng chung tay chăm lo người nghèo tại Bình Thạnh - Ảnh 4.
Hơn 4 tỷ đồng chung tay chăm lo người nghèo tại Bình Thạnh - Ảnh 5.
Hơn 4 tỷ đồng chung tay chăm lo người nghèo tại Bình Thạnh - Ảnh 6.

Những đóng góp từ cá nhân, tổ chức và cơ sở tôn giáo thể hiện sự đồng hành của cộng đồng trong việc hỗ trợ các nhóm yếu thế, tạo thêm điều kiện để người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống và tiếp tục học tập

Với tổng kinh phí đăng ký ủng hộ hơn 4 tỷ đồng cho hai nguồn quỹ, chương trình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội và vun đắp một phường Bình Thạnh nghĩa tình, nơi những sẻ chia được chuyển thành hành động thiết thực.


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