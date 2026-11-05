CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Mở rộng cơ hội việc làm tại Đức cho người trẻ Việt Nam

HOÀNG HƯƠNG, TIẾN DŨNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Chiều 4/11, tại Hà Nội, Chi hội Giáo dục và Việc làm Việt - Đức (VGECA) phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu và tọa đàm “VGECA Karrieremesse - Vietnamese Talents 2026”. Sự kiện là dịp mở rộng cơ hội học nghề, việc làm tại Đức cho người trẻ Việt Nam.

Học nghề tại Đức: Những quyền lợi dành cho học viên Việt Nam

Tại chương trình, đại diện các đơn vị tuyển dụng và đối tác Đức giới thiệu các chương trình học nghề kép, cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam. Đáng chú ý, một số đơn vị cho biết học viên Việt Nam có thể được miễn phí khóa học tiếng Đức, hỗ trợ chỗ ở và hưởng thù lao trong quá trình học nghề.

Mở rộng cơ hội việc làm tại Đức cho người trẻ Việt Nam- Ảnh 1.
Mở rộng cơ hội việc làm tại Đức cho người trẻ Việt Nam- Ảnh 2.

Các tổ chức, doanh nghiệp và trường nghề tham gia trao đổi về cơ hội học nghề, việc làm tại Đức

Đại diện các cơ sở đào tạo cũng đề cập đến việc hỗ trợ học viên ngay từ khi đến Đức và đồng hành trong quá trình thực hành tại nơi đào tạo.

Ngay từ khi học viên xuống sân bay, chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ và đồng hành với các học viên trong quá trình làm việc, thực hành tại các cơ sở đào tạo. Chúng tôi rất vui mừng khi các bạn trẻ từ Việt Nam lựa chọn ngành điều dưỡng để xây dựng tương lai nghề nghiệp ở Đức.
Mở rộng cơ hội việc làm tại Đức cho người trẻ Việt Nam- Ảnh 3.Ông Hans-Henning Averbeck - Giám đốc Oberlinhaus Freudenstadt

Bên cạnh những quyền lợi được giới thiệu, sự chuẩn bị của ứng viên cũng là yếu tố được các đối tác lưu ý. Theo ông Max Aschenbrenner - Luật sư, Chuyên gia kết nối kinh tế quốc tế tại Bayern (Đức), học viên và người lao động Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham gia chương trình. Ông đánh giá người trẻ Việt Nam khi đến Đức không chỉ tìm kiếm cơ hội việc làm, thu nhập mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia.

Một nội dung đáng chú ý tại tọa đàm là Quy tắc tuyển dụng công bằng do VGECA giới thiệu. Quy tắc nhấn mạnh việc bảo đảm minh bạch trong quá trình kết nối ứng viên với nhà tuyển dụng, trong đó có các nguyên tắc:

  • Không thu phí kết nối tuyển dụng từ ứng viên.
  • Công khai chi phí liên quan đến quá trình tham gia chương trình.
  • Minh bạch thông tin và hợp đồng, giúp ứng viên nắm rõ điều kiện học tập, làm việc.
  • Tăng cường trách nhiệm hỗ trợ người học trong quá trình học nghề và làm việc tại Đức.
Mở rộng cơ hội việc làm tại Đức cho người trẻ Việt Nam- Ảnh 4.

TS. Nguyễn Tuấn Nam phát biểu về quy trình tuyển chọn, đào tạo ứng viên

Đồng thời, VGECA định hướng tổ chức quy trình tuyển chọn qua các thành viên, sau đó hội sàng lọc ứng viên theo tiêu chuẩn trước khi chuyển hồ sơ để đối tác Đức phỏng vấn.

Mở rộng cơ hội việc làm tại Đức cho người trẻ Việt Nam- Ảnh 5.

Tọa đàm giới thiệu cơ hội việc làm tại Đức cho người trẻ Việt Nam

TS. Nguyễn Tuấn Nam - Chủ tịch Chi hội Giáo dục và Việc làm Việt - Đức cho biết, sau vòng phỏng vấn, các ứng viên sẽ tiếp tục được đào tạo tiếng Đức và bổ sung kiến thức chuyên môn ngay tại Việt Nam, với sự phối hợp của các đối tác và nhà tuyển dụng Đức.

Thông qua các ý kiến trao đổi tại tọa đàm, các chuyên gia cũng đồng thời khuyến nghị người trẻ và gia đình tìm hiểu thông tin qua các kênh chính thống, đầu tư nghiêm túc cho tiếng Đức và kỹ năng nghề; yêu cầu đơn vị tư vấn công khai chi phí bằng văn bản, ký hợp đồng rõ ràng, không đặt cọc hoặc giao giấy tờ gốc.

Tin liên quan

TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư đồng bộ hạ tầng để giải quyết ngập úng

TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư đồng bộ hạ tầng để giải quyết ngập úng

(HTV) - Trước áp lực đô thị hóa và biến đổi khí hậu, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh các dự án chống ngập trọng điểm. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng, thành phố cần đầu tư đồng bộ và kết nối hệ thống hạ tầng.

TP. Hồ Chí Minh quyết tâm hỗ trợ 100% thanh niên xuất ngũ được đào tạo nghề và việc làm

TP. Hồ Chí Minh quyết tâm hỗ trợ 100% thanh niên xuất ngũ được đào tạo nghề và việc làm

(HTV) - Thanh niên xuất ngũ tại TP. Hồ Chí Minh được tăng cường hỗ trợ học nghề, tìm việc. Trong ba tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố phối hợp tổ chức 11 đợt tư vấn cho gần 1.500 quân nhân chuẩn bị xuất ngũ.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON

Văn hóa - Giải trí 17:21 04/11/2026

(HTV) - Kỷ niệm 15 năm thành lập Dispatch, dự án D’FESTA The Origin Edition quy tụ 48 nghệ sĩ K-pop, trong đó có G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, bộ sưu tập khắc họa dấu ấn riêng, hành trình phát triển và thế giới nghệ thuật của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Câu view kiếm tiền bất chấp pháp luật, chủ tài khoản “Thanh Thật Thà” vướng vòng lao lý

Câu view kiếm tiền bất chấp pháp luật, chủ tài khoản “Thanh Thật Thà” vướng vòng lao lý

Xã hội 08:13 05/11/2026

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Thanh (chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà”) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Sau thất bại bầu cử, Tổng thống Trump sẽ hành động quyết liệt hơn trên trường quốc quốc tế?

Sau thất bại bầu cử, Tổng thống Trump sẽ hành động quyết liệt hơn trên trường quốc quốc tế?

Thế giới 20:26 04/11/2026

Thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể làm thay đổi cách ông Donald Trump triển khai chính sách đối ngoại, trong bối cảnh nhiều nước lo ngại Washington sẽ có những động thái khó lường hơn trên trường quốc tế.

Khi sự thấu hiểu trở thành lợi thế quyết định | Tập 7 Tranh tài đọ sức 2

Khi sự thấu hiểu trở thành lợi thế quyết định | Tập 7 Tranh tài đọ sức 2

Show nổi bật 21:30 04/11/2026

(HTV) - Tập 7 Tranh tài đọ sức 2 vừa mang đến những màn tranh tài sôi nổi cùng những khoảnh khắc đầy cảm xúc giữa cha mẹ và các con. Cùng sự dẫn dắt duyên dáng của MC Hoàng Rapper, hai đội Trà Sữa (chị Kim Hương, bé Nguyệt Ánh) và Gà Con (chị Thiên Trang, bé Quyên Anh) cùng bước vào cuộc so tài đầy sôi nổi.

Xem thêm