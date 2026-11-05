Mở rộng cơ hội việc làm tại Đức cho người trẻ Việt Nam

Học nghề tại Đức: Những quyền lợi dành cho học viên Việt Nam

Tại chương trình, đại diện các đơn vị tuyển dụng và đối tác Đức giới thiệu các chương trình học nghề kép, cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam. Đáng chú ý, một số đơn vị cho biết học viên Việt Nam có thể được miễn phí khóa học tiếng Đức, hỗ trợ chỗ ở và hưởng thù lao trong quá trình học nghề.

Các tổ chức, doanh nghiệp và trường nghề tham gia trao đổi về cơ hội học nghề, việc làm tại Đức

Đại diện các cơ sở đào tạo cũng đề cập đến việc hỗ trợ học viên ngay từ khi đến Đức và đồng hành trong quá trình thực hành tại nơi đào tạo.

Ngay từ khi học viên xuống sân bay, chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ và đồng hành với các học viên trong quá trình làm việc, thực hành tại các cơ sở đào tạo. Chúng tôi rất vui mừng khi các bạn trẻ từ Việt Nam lựa chọn ngành điều dưỡng để xây dựng tương lai nghề nghiệp ở Đức. Ông Hans-Henning Averbeck - Giám đốc Oberlinhaus Freudenstadt

Bên cạnh những quyền lợi được giới thiệu, sự chuẩn bị của ứng viên cũng là yếu tố được các đối tác lưu ý. Theo ông Max Aschenbrenner - Luật sư, Chuyên gia kết nối kinh tế quốc tế tại Bayern (Đức), học viên và người lao động Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham gia chương trình. Ông đánh giá người trẻ Việt Nam khi đến Đức không chỉ tìm kiếm cơ hội việc làm, thu nhập mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia.

Một nội dung đáng chú ý tại tọa đàm là Quy tắc tuyển dụng công bằng do VGECA giới thiệu. Quy tắc nhấn mạnh việc bảo đảm minh bạch trong quá trình kết nối ứng viên với nhà tuyển dụng, trong đó có các nguyên tắc:

Không thu phí kết nối tuyển dụng từ ứng viên.

Công khai chi phí liên quan đến quá trình tham gia chương trình.

Minh bạch thông tin và hợp đồng, giúp ứng viên nắm rõ điều kiện học tập, làm việc.

Tăng cường trách nhiệm hỗ trợ người học trong quá trình học nghề và làm việc tại Đức.

TS. Nguyễn Tuấn Nam phát biểu về quy trình tuyển chọn, đào tạo ứng viên

Đồng thời, VGECA định hướng tổ chức quy trình tuyển chọn qua các thành viên, sau đó hội sàng lọc ứng viên theo tiêu chuẩn trước khi chuyển hồ sơ để đối tác Đức phỏng vấn.

Tọa đàm giới thiệu cơ hội việc làm tại Đức cho người trẻ Việt Nam

TS. Nguyễn Tuấn Nam - Chủ tịch Chi hội Giáo dục và Việc làm Việt - Đức cho biết, sau vòng phỏng vấn, các ứng viên sẽ tiếp tục được đào tạo tiếng Đức và bổ sung kiến thức chuyên môn ngay tại Việt Nam, với sự phối hợp của các đối tác và nhà tuyển dụng Đức.

Thông qua các ý kiến trao đổi tại tọa đàm, các chuyên gia cũng đồng thời khuyến nghị người trẻ và gia đình tìm hiểu thông tin qua các kênh chính thống, đầu tư nghiêm túc cho tiếng Đức và kỹ năng nghề; yêu cầu đơn vị tư vấn công khai chi phí bằng văn bản, ký hợp đồng rõ ràng, không đặt cọc hoặc giao giấy tờ gốc.