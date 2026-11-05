TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư đồng bộ hạ tầng để giải quyết ngập úng

Mưa lớn kết hợp triều cường khiến nhiều tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh thường xuyên ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động mưu sinh của người dân. Tại những khu vực ngập kéo dài, việc di chuyển trở nên khó khăn, phương tiện dễ chết máy, hoạt động giao thông và giao nhận hàng hóa cũng bị gián đoạn.

Chị Nguyễn Ngọc Lan - người dân TP. Hồ Chí Minh cho biết, mỗi khi mưa lớn, khu vực chị làm việc thường ngập sâu, nước rút chậm. Có những đợt mưa, nhân viên phải ở lại văn phòng đến gần 12 giờ đêm mới có thể trở về. Trong khi đó, vào giờ cao điểm, nước ngập khiến nhiều người phải dắt bộ, đặc biệt là phụ nữ có tay lái yếu.

Người dân TP. Hồ Chí Minh vất vả di chuyển trên các tuyến đường ngập sâu do mưa lớn và triều cường dâng cao

Tương tự, anh Trần Duy Khang - tài xế xe công nghệ cho biết, tình trạng ngập sâu khiến phương tiện không thể di chuyển, đơn hàng bị ùn ứ. Khi nước vừa rút, anh phải tranh thủ giao bù cho khách.

Người dân TP. Hồ Chí Minh vất vả điều khiển phương tiện do ảnh hưởng từ triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn kéo dài

Theo Tiến sĩ Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, tình trạng ngập đô thị xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có hai yếu tố cốt lõi. Thứ nhất, tốc độ đô thị hóa trong khoảng 20 năm trở lại đây diễn ra nhanh, trong khi quy hoạch tổng thể hạ tầng thoát nước thiếu đồng bộ. Nhiều khu vực trung tâm vẫn sử dụng hệ thống cống cũ, dẫn đến tình trạng quá tải.

Thứ hai, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng môi trường từng bị hạn chế do tỷ lệ điều tiết ngân sách giữ lại cho Thành phố ở mức thấp, khoảng 18%. Bên cạnh đó, hệ thống kênh rạch và thủy lợi chưa được đầu tư hoàn chỉnh, góp phần kéo dài tình trạng ngập cục bộ.

Trong khoảng 20 năm trở lại đây, tốc độ đô thị hóa diễn ra quá nhanh trong khi quy hoạch hạ tầng thoát nước thiếu tính đồng bộ. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật và môi trường còn hạn chế. TS Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Đẩy nhanh các dự án kiểm soát ngập do triều cường

Trước thực trạng này, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, dự kiến được đưa vào vận hành trong tháng 11/2026. Công trình được kỳ vọng kiểm soát ngập cho 20 phường, xã thuộc khu vực trung tâm và phía Nam Thành phố, trên diện tích khoảng 570 km².

Tại cống ngăn triều Bến Nghé, một trong sáu cống kiểm soát triều lớn của dự án, công trình có khẩu độ 40 m, kết hợp cửa van cung chìm và trạm bơm công suất 12 m³/giây. Hệ thống cửa van sẽ đóng khi triều cường dâng cao để ngăn nước sông tràn vào nội đô. Trường hợp mưa lớn trùng đỉnh triều, máy bơm được kích hoạt để đưa nước từ bên trong ra sông.

Kỹ sư của chủ đầu tư đang kiểm tra hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) tại Trung tâm điều hành Cống kiểm soát triều Tân Thuận, chuẩn bị cho kế hoạch vận hành thử nghiệm từ ngày 23 đến 27/11/2026

Ông Nguyễn Văn Bảo - Phó Giám đốc Công ty TNHH Trung Nam An Triều, Trungnam Group, chủ đầu tư dự án ngăn triều TP. Hồ Chí Minh cho biết, nhà đầu tư đã gửi văn bản đến UBND Thành phố, dự kiến tổ chức vận hành thử từ ngày 23/11 đến 27/11. Quá trình này nhằm rà soát toàn bộ hệ thống, xác định những vị trí nước sông còn có thể tràn vào để đề xuất phương án xử lý, khắc phục.

Khu vực nhà điều hành và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ ven sông của dự án ngăn triều sẵn sàng cho các công tác vận hành chuyên môn

Đồng bộ giải pháp, xử lý các điểm ngập trọng điểm

Bên cạnh dự án ngăn triều, trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh tập trung hoàn thành 9 dự án thoát nước và chống ngập khác, với tổng vốn đầu tư hơn 7.100 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố dự kiến triển khai thêm 87 dự án, với tổng nguồn vốn khoảng 140.000 tỷ đồng. Kế hoạch kết hợp các công trình thoát nước truyền thống với hạ tầng xanh, hồ điều tiết và công nghệ dự báo số.

Góc nhìn từ trên cao của siêu cống ngăn triều hiện đại thuộc dự án giải quyết ngập do triều (giai đoạn 1), công trình hạ tầng then chốt kiểm soát nguồn nước từ sông lớn đổ vào hệ thống kênh rạch nội đô.

Các dự án hướng đến mục tiêu giải quyết cơ bản 50 vị trí ngập trọng điểm trên địa bàn. Đây là kế hoạch đầu tư dài hạn, bên cạnh những công trình đang được tập trung hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2026.