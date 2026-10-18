TP. Hồ Chí Minh quyết tâm hỗ trợ 100% thanh niên xuất ngũ được đào tạo nghề và việc làm

Sau khi rời quân ngũ, nhiều thanh niên đứng trước nhu cầu lựa chọn nghề nghiệp và ổn định thu nhập. Tại TP. Hồ Chí Minh, công tác hỗ trợ được triển khai từ chính quyền địa phương đến các đơn vị dịch vụ việc làm, tập trung nắm bắt nguyện vọng, giới thiệu học nghề và kết nối tuyển dụng. Qua đó, thành phố hướng đến mở rộng cơ hội việc làm phù hợp với năng lực của từng người.

Các quân nhân được cung cấp tài liệu và thông tin việc làm tại buổi hướng nghiệp

Thanh niên xuất ngũ được hỗ trợ học nghề, bố trí công tác

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2017, anh Đào Thanh Phong được định hướng học lái xe. Hiện nay, anh vừa lái xe, phụ giúp gia đình buôn bán, vừa làm khu đội trưởng khu phố 4 thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Đông.

“Sau khi xuất ngũ, tôi được định hướng đi học lái xe và đã nỗ lực lấy được bằng. Giờ tôi vừa lái xe, vừa phụ giúp buôn bán của gia đình, đồng thời được bố trí làm khu đội trưởng”, anh Đào Thanh Phong chia sẻ.

Tương tự, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2018, anh Phạm Trương Minh Quí được tạo điều kiện học trung cấp quân sự và trở thành Trung đội trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Đông.

“Sau khi xuất ngũ, tôi có nguyện vọng tiếp tục gắn bó và công tác tại địa phương. Nắm bắt được mong muốn đó, cấp trên đã tạo điều kiện để tôi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Đây là chính sách thiết thực, giúp các chiến sĩ yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự và có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp sau khi xuất ngũ”, anh Phạm Trương Minh Quí chia sẻ.

Thiếu tá Phan Anh Tiến - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh trao đổi vấn đề hướng nghiệp với lực lượng dân quân tự vệ trong đơn vị

Không chỉ hỗ trợ từng trường hợp, phường Bình Đông còn tiếp nhận, định hướng cho quân nhân trở về địa phương. Thiếu tá Phan Anh Tiến - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, cho biết trong năm 2026 đã tiếp nhận 37 quân nhân, bố trí 11 người làm khu đội trưởng; những quân nhân khác cũng được bố trí học nghề lái xe.

Bên cạnh đó, đơn vị dự kiến tham mưu việc đưa quân nhân là đảng viên vào nguồn để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển. Các hướng hỗ trợ được xác định dựa trên nguyện vọng cá nhân và nhu cầu công tác của địa phương.

Gần 1.500 quân nhân được tư vấn nghề trước khi xuất ngũ

Song song với hoạt động tại địa phương, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hướng nghiệp và kết nối tuyển dụng. Trong ba tháng đầu năm 2026, trung tâm tham gia 11 đợt tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho gần 1.500 quân nhân chuẩn bị xuất ngũ.

Chính sách hậu phương quân đội phải được gắn với nhu cầu ổn định sinh kế của thanh niên

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh, quân nhân được rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong nghiêm túc và khả năng làm việc tập thể. Đây cũng là những phẩm chất được doanh nghiệp quan tâm khi tuyển dụng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề để tư vấn, định hướng, kết nối việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và nguyện vọng của từng đồng chí”, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục cho biết.

Thông tin về nhu cầu tuyển dụng, mức thu nhập và chế độ phúc lợi được giới thiệu tại chương trình tư vấn việc làm cho quân nhân xuất ngũ ở phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh

Đồng thời, trung tâm sẽ tăng cường nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, giúp quân nhân lựa chọn công việc hoặc ngành nghề đào tạo phù hợp. Tuy nhiên, số người được tư vấn không đồng nghĩa số người đã tìm được việc làm, kết quả cần được đánh giá qua khả năng ổn định công việc sau xuất ngũ.

Thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục định hướng nâng chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ tín dụng học nghề và tạo cơ hội việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ. Nhờ đó, chính sách hậu phương quân đội được gắn với nhu cầu ổn định sinh kế của thanh niên.