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Văn hóa - Giải trí

Mô hình ếch sô-cô-la khổng lồ thu hút người hâm mộ Harry Potter tại Anh

VIỆT HÀ, THANH MAI, KIM NGỌC
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(HTV) - Một chú ếch khổng lồ làm từ sô-cô-la, lấy cảm hứng từ thế giới phù thủy Harry Potter, vừa xuất hiện tại quảng trường Piccadilly Circus ở Luân Đôn (Anh). Mô hình độc đáo nhanh chóng thu hút sự chú ý của người qua đường và đông đảo người hâm mộ loạt phim nổi tiếng này.

Tái hiện thế giới phù thủy giữa Luân Đôn

Mô hình một chú ếch khổng lồ màu nâu bóng, mô phỏng món ếch sô-cô-la, được đặt trên nền đá bên cạnh một chiếc hộp được thiết kế tinh xảo - Ảnh 1.

Chú thích ảnh: Cận cảnh mô hình ếch sô-cô-la khổng lồ - món đồ ngọt biểu tượng trong thế giới Harry Potter được trưng bày tại Luân Đôn

Điểm đặc biệt của mô hình là được chế tác bởi Pierre Bohanna, người từng giữ vai trò trưởng nhóm chế tác đạo cụ cho cả tám phần phim Harry Potter. Đáng chú ý, quảng trường Piccadilly Circus cũng là một trong những địa điểm từng xuất hiện trong loạt phim, tạo thêm sự kết nối thú vị với người hâm mộ.

Theo Alice McCaffrey, quản lý vận hành bán lẻ cửa hàng, ếch sô-cô-la là một trong những món đồ ngọt mang tính biểu tượng của Thế giới Phù thủy. Mô hình khổng lồ lần này cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng cửa hàng Harry Potter Shop Oxford Street khai trương vào ngày 4/11.

Nhiều trải nghiệm tương tác dành cho người hâm mộ

Bên cạnh mô hình ếch sô-cô-la, cửa hàng còn mang đến nhiều hoạt động tương tác thú vị. Du khách có thể tham gia phân loại thú nhồi bông vào các nhà Hogwarts, mô phỏng Lễ Phân loại dành cho học sinh năm nhất trong thế giới Harry Potter.

Mô hình ếch sô-cô-la khổng lồ thu hút người hâm mộ Harry Potter tại Anh - Ảnh 2.
Mô hình ếch sô-cô-la khổng lồ thu hút người hâm mộ Harry Potter tại Anh - Ảnh 3.

Mô hình chiếc hộp ếch sô-cô-la thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ tại quảng trường Piccadilly Circus

Ngoài ra, một cuộc phiêu lưu lấy cảm hứng từ ngân hàng Gringotts cũng được tổ chức, đưa khách tham quan lần theo các dấu vết để khám phá những điều bất ngờ được bố trí khắp cửa hàng.

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