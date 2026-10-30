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Thể thao

MLB đối mặt nguy cơ đình công, mùa giải 2027 có thể bị gián đoạn

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Bất đồng về giới hạn quỹ lương đang đẩy giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) vào giai đoạn thương lượng căng thẳng. Khi thỏa thuận lao động hết hạn ngày 1/12/2026, nguy cơ khóa cửa cầu thủ có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2027.

Bất đồng về giới hạn quỹ lương

Theo hãng tin AP, các đội bóng và Hiệp hội Cầu thủ MLB vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề kinh tế trọng yếu. Tâm điểm tranh chấp là đề xuất áp dụng giới hạn quỹ lương, lần đầu tiên được giới chủ MLB đưa ra kể từ năm 1994.

Theo phương án của giới chủ, MLB sẽ thiết lập mức trần và mức sàn quỹ lương nhằm thu hẹp khoảng cách chi tiêu giữa các đội bóng. Mức trần được đề xuất cho năm 2027 là khoảng 245,3 triệu USD, trong khi mức sàn là 171,2 triệu USD. Quy định này có thể buộc những đội chi tiêu mạnh phải cắt giảm ngân sách, đồng thời yêu cầu các đội có quỹ lương thấp tăng đầu tư cho đội hình.

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Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) đối mặt nguy cơ tranh chấp lao động khi các bên chưa thống nhất về giới hạn quỹ lương cho mùa giải 2027 (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Hiệp hội Cầu thủ MLB kiên quyết phản đối giới hạn quỹ lương, cho rằng cơ chế hiện tại với quyền tự do chuyển nhượng và trọng tài tiền lương giúp cầu thủ nhận được mức đãi ngộ tương xứng với năng lực. Phía cầu thủ đề xuất mở rộng quyền tự do chuyển nhượng, tăng mức lương tối thiểu, cải thiện cơ chế chia sẻ doanh thu và áp dụng các biện pháp xử lý những đội không duy trì quỹ lương theo quy định.

Nguy cơ khóa cửa cầu thủ đe dọa mùa giải mới

Nếu không đạt được thỏa thuận mới trước thời điểm hợp đồng hết hạn, MLB có thể tiến hành khóa cửa cầu thủ. Khi đó, các hoạt động liên quan đến cầu thủ, bao gồm ký hợp đồng với cầu thủ tự do và thực hiện các thương vụ chuyển nhượng, có thể bị đình trệ. Điều này sẽ gây khó khăn cho quá trình xây dựng đội hình và chuẩn bị cho mùa giải 2027.

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Giới chủ MLB đề xuất áp dụng giới hạn quỹ lương nhằm thu hẹp khoảng cách chi tiêu giữa các đội bóng (Ảnh: AP)

Lịch sử MLB từng ghi nhận những hệ quả nghiêm trọng từ tranh chấp lao động. Cuộc đình công năm 1994 khiến mùa giải bị dừng lại và World Series lần đầu tiên bị hủy kể từ năm 1904. Gần đây hơn, đợt khóa cửa năm 2021 kéo dài 99 ngày, khiến ngày khai mạc mùa giải 2022 phải lùi lại một tuần.

Các bên chịu sức ép tìm tiếng nói chung

Mùa giải 2027 dự kiến khởi tranh ngày 24/3. Thời hạn đàm phán đang đến gần đặt các bên trước sức ép phải tìm ra giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi kinh tế của cầu thủ đồng thời duy trì sự cân bằng cạnh tranh giữa các đội bóng.

Dù mỗi bên đều có những đề xuất riêng, khoảng cách trong quan điểm về giới hạn quỹ lương vẫn là trở ngại lớn. Kết quả thương lượng trong những tháng tới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với kế hoạch tổ chức mùa giải 2027 và tương lai của hệ thống lao động tại MLB.

Nguồn: AP

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